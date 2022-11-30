身障者環島19天 手搖車「搖遍全台」邀民眾揮手打氣

愛無礙協會環島媽祖文化之旅為期19天，理事長陳明瑟帶領50多名身障者以手搖車「搖遍全台灣」，今天啟程從斗南田徑場出發，順時針環島一圈，將走訪各地廟宇及社福團體，沿途發放物資及媽祖小神衣，鼓勵身障者實踐夢想、尋找人生價值，也邀請沿途民眾用力揮手加油打氣。

愛無礙協會以「不老無礙、勇創騎跡」為口號，帶領身障者環島尋找人生價值，結集各界愛心，帶上物資沿途發給有需要的人，藉由活動鼓勵身障者自立，喚醒生命熱忱，並在環島後，鼓勵身障者記住實踐夢想的堅毅力量，重拾面對社會勇氣與希望。

理事長陳明瑟說，環島是許多人的夢想，一般人說走就走，但身障者和長者在環島時，會遇上更多食、膳、宿、行等困難、阻礙與挑戰，因此很容易卻步，因此他率隊帶領大家一起出發，為期19天是很大的挑戰，今天啟程將走訪六房媽、虎尾福安宮、北港朝天宮，夜宿口湖福安宮。