疫情衝擊買氣 北台南家扶愛心椪柑籲善心者響應

疫情衝擊弱勢社團，北台南家扶中心辦理多年椪柑認購愛心活動，今年義賣數量較去年減少1/3，衝擊下月將舉辦歲末感恩市集仍有52萬元缺口，曾任北台南家扶扶幼主委的鄭女勤原認購100箱，今天再度追加50箱，號召社會善心者加入愛心行列。

北台南家扶中心今辦理「柑恩有您，歡喜來送暖」記者會，為下月11日「家扶感恩行動--歲末創意市集」活動暖身，鄭女勤今天帶領公司員工、親朋好友一同認購100箱椪柑，協助北家扶一起籌措寒冬送暖經費，臨時又追加50箱，累計共150箱。鄭女勤表示，疫情來襲，弱勢家庭受到的影響更是加劇，呼籲大家一起來做愛心。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，鄭女勤民國82年加入北台南家扶扶幼委員會，95至98年曾號召大台南婦女會(原為台南縣婦女會)認養竹筒，3年共創造出逾300萬元，民國107年接任扶幼主委，特別關注兒保議題，也曾精製兒保月曆義賣捐所得50餘萬元，對於關懷弱勢家庭向來不遺餘力。

北台南家扶中心說，義賣的椪柑是65歲東山區果農伍國賢所有，6年來愛心不中墜免費提供家扶認購，去年數量約有1500箱，今年迄今約僅900箱，估計約少了1/ 3，而近兩年來疫情衝擊，約有1/4受扶助家庭工作受影響，原本就捉襟見肘生計更困窘。