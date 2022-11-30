規模全國最大！南市明年15個行政區、3萬多筆土地重測

台南市明年度規畫在溪北的佳里區、白河區、六甲區、官田區、新營區、柳營區、麻豆區、北門區、學甲區，溪南的北區、東區、新化區、安南區、永康區、歸仁區15個行政區，辦理29個地段，面積約2488公頃，3萬1455筆土地的地籍圖重測，為全國之冠。自12月1日起，在各轄區的地政事務所，將陸續辦理作業宣導會。

市府表示，為釐正地籍，提升測量精度，維護土地所有權人權益，地政為建設之本，地籍圖重測雖然是挑戰性高的苦工，但具有急迫性及持續性，因而爭取中央補助3千776萬餘元，加上市配合款和自籌款，合計6千5佰萬餘元，積極動員人力物力來辦理，以提升南市地籍圖資的正確性。

佳里地政事務所轄區有佳里區（佳里段2420筆） 、北門區（溪底寮段二重港小段1314筆） 及學甲區（中洲段2556筆）等3個測區，分別訂於12月5日（周一）在佳里區六里聯合活動中心，12月20日（周二）於北門區二重港活動中心及12月22日（周四）在學甲區頭港鎮安宮活動中心召開重測作業宣導會。

地政局長陳淑美指出，重測作業宣導會主要為說明辦理地籍圖重測的必要性，並詳述相關法令規定、土地所有權人應行配合與注意事項等重要資訊，並介紹承辦的工作人員，為確保土地所有權人的相關權益，請民眾收到通知後踴躍前往參加。

為加速辦理時程，佳里、鹽水、麻豆等部分地所人力不足部分，另公開招標委託測繪業者辦理。目前完成的新段命名，排定各測區作業宣導會日期、地點，開始寄送通知。

地籍圖重測係依據土地法第46條之1至之3等相關法令規定辦理，藉由會同土地所有權人至現場指界確認界址，再用衛星定位儀、電子測距經緯儀等新式精密測量儀器以數值法測量技術重新測繪地籍圖，可有效解決圖、地不符之情形，也可以杜絕土地界址紛爭、確保公私財產權益，使得土地更加有效利用及管理。而重測過程中土地所有權人僅需配合重測單位作業，無需繳納任何費用。

若民眾有重測業務上的相關問題，可洽各轄區地政事務所測量課詢問或上內政部國土測繪中心官方網站─「重測專區」及「重測便民服務查詢系統」 查詢瀏覽重測相關資訊。