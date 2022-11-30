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電動自行車納管新制上路 雲林掛出首張車牌「30001」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林監理站今在斗六市掛上首面電動自行車車牌。記者陳苡葳／攝影
雲林監理站今在斗六市掛上首面電動自行車車牌。記者陳苡葳／攝影

電動自行車（微型電動二輪車）11月30日起納管，車輛均須比照汽機車掛牌、投保強制責任險才能上路。雲林監理站與業者合作，辦理「到點掛牌」服務，今在斗六市掛上首面車牌，提醒使用中的車輛得在新法實施2年內完成牌照申請，違規可處1200元至3600元罰鍰，並禁止行駛。

業者透露，長年以來電動自行車就像腳踏車一樣，上路發生事故，人傷、車損等因未像汽機車實施強制險，不少車主有賠償金問題；發生肇事情形或社會安全事件時，警方追查也有難度；納管後有保險保障，也能以車追人。

雲林監理站站長吳孟峰說，使用中或新購車輛申領牌照請備妥車主身分證明文件（國民身分證、僑民居留證等）正本、印章、出廠證明、統一發票（遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上強制汽車責任保險資料等，及規費450元。

另，外籍移工需檢附雇主同意書（使用中車輛免附）並至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格之型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里/小時以下規定）合格後則核發牌照；14歲以上、未滿18歲者需附監護人同意書。

因應新制上路，雲林監理站推出到點服務，與轄內業者合作提供實車查核、證件查核、領照發牌等服務，詳細資訊可向所在地監理單位，或車輛代理商、經銷商洽詢聯繫。

吳孟峰表示，已使用中的微型電動二輪車，車主至明年12月31日期間內完成申請掛牌，可免收450元牌照及行照規費，等同掛牌免費，符合規定的車輛請儘早完成申領手續。

雲林監理站因應電動自行車11月30日起的納管新制推出「到點掛牌」相關服務。記者陳苡葳／攝影
雲林監理站因應電動自行車11月30日起的納管新制推出「到點掛牌」相關服務。記者陳苡葳／攝影
雲林監理站因應電動自行車11月30日起的納管新制推出「到點掛牌」相關服務。記者陳苡葳／攝影
雲林監理站因應電動自行車11月30日起的納管新制推出「到點掛牌」相關服務。記者陳苡葳／攝影
雲林監理站因應電動自行車11月30日起的納管新制推出「到點掛牌」相關服務。記者陳苡葳／攝影
雲林監理站因應電動自行車11月30日起的納管新制推出「到點掛牌」相關服務。記者陳苡葳／攝影

車主 電動自行車 監理站

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