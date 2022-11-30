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南鐵地下化開元陸橋12月15日起拆除 引人朝聖留影

中央社／ 台南30日電
連結台南永康與北區的開元陸橋為交通要道，將在12月15日拆除封閉，無法通行，用路人必須提前改道。聯合報系記者鄭維真／攝影
連結台南永康與北區的開元陸橋為交通要道，將在12月15日拆除封閉，無法通行，用路人必須提前改道。聯合報系記者鄭維真／攝影

對國立台南二中師生來說，毗鄰校園圍牆的開元陸橋是不可抹滅的回憶，如今這條銜接台南北區重要幹道的陸橋，隨著台南鐵路地下化施工，12月15日開始拆除，不少人說要趕往朝聖留影。

台南鐵路地下化沿線3個行政區共有9處平交道，分別是仁德區大林路平交道、後勤司令部平交道、龍寶路平交道、東區生產路平交道、榮譽街平交道、大同路141巷平交道、青年路平交道、北區東豐路平交道、實踐街平交道，預定火車下地後，2024年一併拆除。

沿線陸橋和地下道，包括東區東門陸橋、北區開元陸橋、東區大同地下道、中華陸橋、府連地下道、四維地下道、小東地下道等，一旦拆除或填平後，將可縫合台南舊市區版圖。

如今隨著台南鐵路地下化施工順利，鐵道局已公告12月15日拆除開元陸橋，工期約3個月，拆除前將召開說明會，這也是南鐵地下化沿線第1座被拆的巨型交通設施（陸橋、地下道、平交道）。

臉書（Facebook）等網路社群平台昨天深夜已揭露這項訊息，立刻引起熱議，許多人宣稱要趕在開元陸橋拆除前朝聖留影，畢竟這座陸橋完工啟用逾40年，銜接北區重要幹道，直達台南火車站、台20線等。

台南市政府資料顯示，開元陸橋建於1981年，路面長度220.5公尺，離地最高點6.2公尺；南鐵地下化抗爭最終站就是在開元陸橋旁。

台南二中是開元陸橋旁的知名學府，40年來二中人看著陸橋人車熙攘；一名從二中畢業的中年人說，1980年代就讀二中三年級時，他幾乎每天晚上在陸橋下水餃店吃晚餐，在學整整3年騎單車從天橋下小路返家，這段回憶永遠無法抹滅。

台南 鐵路地下化 東區

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