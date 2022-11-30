首座海域自動水質連續監測站今啟用 守護嘉義沿海水質

首座海域自動水質連續監測站今天正式揭牌啟用，新增自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測項目，能24小時長期監測，異常的水直接自動採樣保存，掌握嘉縣沿海海域水質；海洋保育署長黃向文說，監測項目還涵蓋正磷酸鹽及葉綠素等，是重要的里程碑，呼籲更多縣市也可投入設置。

今天揭牌由縣長翁章梁、中央補助機關海洋委員會海洋保育署長黃向文等人共同見證，首座海域自動水質連續監測站，位於嘉義縣東石網寮漁港西岸堤防旁；黃向文說，監測項目也不光是鹽度、溫度，還涵蓋正磷酸鹽及葉綠素等，是重要的里程碑，藉由資料公開透明化讓大眾更了解海洋環境。

翁章梁表示，嘉縣海岸位於北港溪及八掌溪間，海岸線總長約41公里，外海有中華白海豚，棲息地緊鄰陸地，易受海岸開發衝擊，數量下降，海保署及縣府均認為有必要進行海域水質連續監測，以保護海域生態環境不受人為衝擊。

而今年嘉義縣東石鄉牡蠣產量大減，蚵農收成不到3成，死殼堆積如山，多數老蚵農也坦言首次見慘況，懷疑海水水質問題影響最大，知名「東石牛奶蚵」需要良好的近海水質，才能維持養殖品質，穩定產量；縣府農業處接獲通報，注意到此情況嚴重，並與農委會水產試驗所連繫研究原因。

因此縣府向海保署申請補助經費，設置全台第一座示範海域水質自動監測站，以24小時連續自動量測及紀錄海域水質，又可下載APP於遠端即時監控掌握水質變化，而監測站更首創設置在監測過程發現異常時，異常的水將直接自動採樣保存。