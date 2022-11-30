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首座海域自動水質連續監測站今啟用 守護嘉義沿海水質

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
今年嘉義縣東石鄉牡蠣產量大減，蚵農收成不到3成，死殼多，損失慘重。記者呂慧瑜／攝影
今年嘉義縣東石鄉牡蠣產量大減，蚵農收成不到3成，死殼多，損失慘重。記者呂慧瑜／攝影

首座海域自動水質連續監測站今天正式揭牌啟用，新增自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測項目，能24小時長期監測，異常的水直接自動採樣保存，掌握嘉縣沿海海域水質；海洋保育署長黃向文說，監測項目還涵蓋正磷酸鹽及葉綠素等，是重要的里程碑，呼籲更多縣市也可投入設置。

今天揭牌由縣長翁章梁、中央補助機關海洋委員會海洋保育署長黃向文等人共同見證，首座海域自動水質連續監測站，位於嘉義縣東石網寮漁港西岸堤防旁；黃向文說，監測項目也不光是鹽度、溫度，還涵蓋正磷酸鹽及葉綠素等，是重要的里程碑，藉由資料公開透明化讓大眾更了解海洋環境。

翁章梁表示，嘉縣海岸位於北港溪及八掌溪間，海岸線總長約41公里，外海有中華白海豚，棲息地緊鄰陸地，易受海岸開發衝擊，數量下降，海保署及縣府均認為有必要進行海域水質連續監測，以保護海域生態環境不受人為衝擊。

而今年嘉義縣東石鄉牡蠣產量大減，蚵農收成不到3成，死殼堆積如山，多數老蚵農也坦言首次見慘況，懷疑海水水質問題影響最大，知名「東石牛奶蚵」需要良好的近海水質，才能維持養殖品質，穩定產量；縣府農業處接獲通報，注意到此情況嚴重，並與農委會水產試驗所連繫研究原因。

因此縣府向海保署申請補助經費，設置全台第一座示範海域水質自動監測站，以24小時連續自動量測及紀錄海域水質，又可下載APP於遠端即時監控掌握水質變化，而監測站更首創設置在監測過程發現異常時，異常的水將直接自動採樣保存。

環保局長張根穆表示，測站監測能有利掌握近海水質優養狀態，對於蚵農是重要的參考指標，溫度及鹽度可提供近海養殖業者參考，盼藉海域水質自動測站的啟用，運用科技即時實施污染應變及處理措施。

今年嘉義縣東石鄉牡蠣產量大減，蚵農收成不到3成，死殼堆積如山慘況。記者呂慧瑜／攝影
今年嘉義縣東石鄉牡蠣產量大減，蚵農收成不到3成，死殼堆積如山慘況。記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用，增加自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測等項目。記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用，增加自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測等項目。記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用，增加自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測等項目。增加記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用，增加自動水質採樣保存設備及納入海域優養化水質監測等項目。增加記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影
首座海域自動水質連續監測站今天於嘉義縣東石鄉網寮正式揭牌啟用。記者呂慧瑜／攝影

水質 東石 翁章梁

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