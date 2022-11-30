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4幼犬受困廢棄魚塭 「動物界消防員」成功救援

中央社／ 嘉義縣30日電
嘉義縣動物緊急救援專線28日接獲民眾通報，在東石鄉龍港村一處廢棄魚塭有4隻幼犬受困，動保員前往救援，讓小狗與狗媽媽團聚。（嘉縣家畜所提供） 中央社
嘉義縣動物緊急救援專線28日接獲民眾通報，在東石鄉龍港村一處廢棄魚塭有4隻幼犬受困，動保員前往救援，讓小狗與狗媽媽團聚。（嘉縣家畜所提供） 中央社

嘉義縣家畜疾病防治所28日出動有「動物界的消防員」稱號的動保員，在東石龍港村廢棄魚塭泥濘中，花了1小時成功救出4隻受困幼犬，讓小狗與狗媽媽團聚。

嘉義縣動物緊急救援專線28日接獲民眾通報，在東石鄉龍港村廢棄魚塭聽到一隻母犬不斷對著魚塭吠叫，牠的4隻幼犬受困在廢棄魚塭裡。

嘉義縣家畜所長林珮如告訴中央社記者，接獲通報馬上出動有「動物界消防員」稱號的家畜所動保員前往救援，4隻幼犬在魚塭裡無法爬出來，母狗在旁心急地叫著，動保員帶著網子跳入泥濘，雖舉步艱難仍使命必達，花了1小時將4隻幼犬救出和狗媽媽團圓。

林珮如說，母狗與4隻幼犬都是流浪犬，但是幼犬還在哺育階段，並未將狗捉回家畜所。嘉義縣一年平均犬貓救援量近700件，隊員執勤過程十分艱辛，從廣闊的魚塭、茂密樹林、雜草堆、兩三層樓高的大排水溝，到人員難以進入的涵洞，隊員都需要前往救援或捕捉。

林珮如指出，嘉義縣民國108年設置強化精準捕捉專線、成立獸醫師醫療團，搭配24小時動物緊急救援專線，民眾隨時能向相關單位通報。109年成立專責動物保護管制隊，大幅提升浪犬捕捉與絕育速度，1天最多曾捕獲66隻浪犬，3年來絕育超過1.5萬隻。

嘉義縣家畜疾病防治所動保員28日在東石龍港村廢棄魚塭泥濘中，成功救出4隻受困幼犬。（嘉縣家畜所提供） 中央社
嘉義縣家畜疾病防治所動保員28日在東石龍港村廢棄魚塭泥濘中，成功救出4隻受困幼犬。（嘉縣家畜所提供） 中央社

幼犬 嘉義 動保員

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