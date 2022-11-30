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因疫情停辦2年 台南農畜聯合開放日12月4日登場

中央社／ 台南30日電

行政院農業委員會在台南舉辦多次的農畜聯合開放日活動受民眾歡迎，但因COVID-19疫情影響停辦2年，今年將於12月4日恢復舉辦，提供結合農業體驗與休閒旅遊好去處。

行政院農業委員會畜產試驗所、台南區農業改良場與台灣種苗改進協會將於12日4日合辦「2022農畜聯合開放日暨第26屆種苗節活動」，今天在台南農改場舉辦活動宣傳記者會，並展示部分研發及推廣成果。

台南農改場長楊宏瑛致詞表示，結合台南農改場與畜試所2處相鄰場域舉辦的農畜聯合開放日活動，開辦以來每次都吸引大批人潮，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響已停辦2年，今年將以番茄及畜產嘉年華為主題，多元化呈現新品種研發及推廣成果，還有手作體驗及特色產品展售。

畜試所長黃振芳表示，此次活動以畜禽新品種、探討保健用飼料添加劑、畜牧業淨零排放與農牧循環、畜牧業因應氣候變遷調適措施等研發成果為主題，安排互動式展示，搭配超過40家青農、育成廠商及技轉業者展售優質農、林、水、畜產品。

黃振芳指出，食農教育是近年推廣重點之一，此次活動安排多場DIY體驗，讓民眾更了解蜂蜜、雞蛋、豬肉等食材，自己做健康美味餐點。

台灣種苗改進協會理事長施任青說，俄烏戰爭對全世界帶來糧食價格上漲等影響，讓大家看到掌握種苗技術及農業生產力重要性，希望透過活動讓民眾更了解，也盼政府能投入更多資源支持相關研發工作。

台南 農改場 行政院

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