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鄰近縣市都補助老人裝假牙 黃敏惠曝預算：朝這方向努力

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠對於補助老人裝假牙，表示朝這個方向努力。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠對於補助老人裝假牙，表示朝這個方向努力。記者林伯驊／攝影

民進黨嘉義市長候選人李俊俋日前開支票，補助65歲以上裝活動假牙，事實上無黨籍市議員黃思婷爭取多年，她今質詢再說，幾乎一半以上縣市都有做，盼不要不做假牙、後續才做長照；對此，市長黃敏惠說，已有補助中低收入戶，擴大補助受限法定社會福利支出項目，「朝這方向努力」。

社會處解釋，中央對各地方政府超過「一致標準社會福利支出項目」會有考核，若管制的老人假牙補助、重陽禮金、生育津貼等項目，比前一年增編，嘉市府門檻為4000萬，超過就會扣統籌分配款，因此受限。

黃思婷於議會定期會總質詢，討論寵物公園、充電換電站、校園安全盤點、全額假牙補助等議題，她說，世界衛生組織有8020計畫，即80歲以上有20顆健康牙齒，長輩吃得進去身體就會健康，而包括基隆、桃園 、新竹、台中、彰化、南投、雲林、嘉縣、台南等幾乎一半以上縣市補助65歲以上做假牙。

黃思婷指出，一旦口腔不好整個人都會受影響，從她一上任就爭取，市府卻一直用受限法定社會福利支出項目來推託，但各縣市不斷跟進，建議要檢討跟上，想再次請市長及處長重新評估納入政策，讓高齡友善第1名的城市不是口號。

黃敏惠答詢說，市府財政紀律佳，希望中央能看到，已請立委協助向中央爭取，打開限制，否則扣統籌分配款是不公平的。

黃敏惠也說，以嘉市65歲以上人口約4萬5000人，依全國無牙齒26.1%，換算需假牙1萬1000人，全口假牙4萬4000元，約需4億多元預算，會朝這個方向努力，「我自己家人也有牙口問題，知道這種痛苦」。

黃敏惠會後受訪指出，每一個縣市的福利措施不一樣，嘉市一直再努力，也非常注重財政紀律，中央對各縣市福利有預警措施，如果中央對市府執行新增社福措施不扣減一般性補助款，市府會立即提出追加預算案，「市民有需要，市府一定願意、全力去做」。

嘉義市議員黃思婷今天質詢，再度爭取市府補助老人裝假牙。記者林伯驊／攝影
嘉義市議員黃思婷今天質詢，再度爭取市府補助老人裝假牙。記者林伯驊／攝影

假牙 黃敏惠 牙齒

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