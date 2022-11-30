快訊

弟弟任華航高官挨批把人命當兒戲 邱議瑩爆氣嗆媒體：你哪一台的

醫界潛規則／切香腸式論文量產黑到國際 「星期幾容易胃出血」也能當論文

嘉義縣長選後上班 翁章梁：徹底落實農工大縣正在實現

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影

2022年地方公職人員選舉落幕，民進黨嘉義縣長翁章梁獲得17萬1777票，高票順利連任，今天銷假上班；翁章梁表示，能連任跟過去4年政績與縣府同仁的表現有非常大的關係，未來四年，將徹底落實「農工大縣、正在實現」的願景。

翁章梁說，帶動嘉義發展的火車頭就在嘉義縣政府，在各位身上！他強調，嘉縣是需要帶動發展的地方，縣府團隊不只扮演管理、維護社會秩序角色，更要靠大家帶領嘉義向前邁進，帶動社會能量能繼續往前走。

翁章梁指出，從嘉義縣發展角度來看，過去4年團隊建立好軌道，火車已經上軌，未來4年將加速前進，透過所累積的能量，讓習慣嘉義生活相對落後、沒有希望的鄉親，重新燃起對嘉義的認同。

翁章梁也分享自己在公務體系20年來的信念，他說，當公務員最大的價值，是所做的努力能呈現在這塊土地上，在退休後，能充滿自信與親友分享當年這個計畫自己也參與其中，這就是公務員最大的成就。

「希望在過去四年改變了大家！」翁章梁感性說，這是他對自己的期待，嘉義縣在這幾年來積極蛻變轉型，共同努力改變對嘉義的看法，帶動嘉義的進步，希望能讓大家更加深刻有感，同樣看見自己的成長，並勇於承擔身為火車頭的使命與責任。

翁章梁喊出，未來四年，縣府團隊將乘著這股氣，與過去四年所打下的基礎，持續帶領嘉義向前邁進，要讓嘉義徹底轉型，未來四年，將徹底落實「農工大縣、正在實現」的願景。

嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影

2022大選 嘉義縣選舉 翁章梁

延伸閱讀

嘉義市長選戰 朱立倫批：民進黨是要跟嘉義市民對抗

全名15字嘉市長參選人 抽籤帶領全場閉眼 原因有洋蔥

3天車掃嘉縣謝票 翁章梁：30日回縣府持續推動農工大縣

翁章梁評蔡英文總統辭黨主席負責任 內閣穩定是社會維持正常運作關鍵

相關新聞

她名字16字！當選政見影片逾71萬人看 另一九頭身美女陷官司仍當選

年底九合一大選26日投開票結果，嘉義市市議員第一選區候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」拿下2813高票當選，雖然...

嘉義縣長選後上班 翁章梁：徹底落實農工大縣正在實現

2022年地方公職人員選舉落幕，民進黨嘉義縣長翁章梁獲得17萬1777票，高票順利連任，今天銷假上班；翁章梁表示，能連任...

九合一選舉綠慘敗 立委預估內閣改組要等這個時候

民進黨九合一選舉慘敗，黨內掀起內閣改組的聲浪，不過，民進黨立委林俊憲今天表示，現階段蘇揆留任有一定必要性，因為立法院正在...

小內閣變動？ 侯友宜：會讓新北不斷超越今天的新北

市長選舉結束，外界都關注新北市府小內閣是否有所變動。市長侯友宜今早表示，市府會延續做事的態度與精神，並在內部調整步伐上做...

得票不如預期 黃偉哲：選舉總要過去 市政拚起來

台南市長黃偉哲，在這次選舉中，得票不如選前預估，他選後沉澱三天，昨天首發文「深刻明白市民期待的台南是什麼模樣」會再繼續努...

綠營選舉慘敗蘇揆被慰留 綠委喊話內閣改組絕對必要

九合一選舉民進黨慘敗，行政院長蘇貞昌請辭獲慰留，但仍有要求內閣改組的聲浪，民進黨立委邱志偉在臉書表示，內閣改組絕對有必要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。