嘉義縣長選後上班 翁章梁：徹底落實農工大縣正在實現

2022年地方公職人員選舉落幕，民進黨嘉義縣長翁章梁獲得17萬1777票，高票順利連任，今天銷假上班；翁章梁表示，能連任跟過去4年政績與縣府同仁的表現有非常大的關係，未來四年，將徹底落實「農工大縣、正在實現」的願景。

翁章梁說，帶動嘉義發展的火車頭就在嘉義縣政府，在各位身上！他強調，嘉縣是需要帶動發展的地方，縣府團隊不只扮演管理、維護社會秩序角色，更要靠大家帶領嘉義向前邁進，帶動社會能量能繼續往前走。

翁章梁指出，從嘉義縣發展角度來看，過去4年團隊建立好軌道，火車已經上軌，未來4年將加速前進，透過所累積的能量，讓習慣嘉義生活相對落後、沒有希望的鄉親，重新燃起對嘉義的認同。

翁章梁也分享自己在公務體系20年來的信念，他說，當公務員最大的價值，是所做的努力能呈現在這塊土地上，在退休後，能充滿自信與親友分享當年這個計畫自己也參與其中，這就是公務員最大的成就。

「希望在過去四年改變了大家！」翁章梁感性說，這是他對自己的期待，嘉義縣在這幾年來積極蛻變轉型，共同努力改變對嘉義的看法，帶動嘉義的進步，希望能讓大家更加深刻有感，同樣看見自己的成長，並勇於承擔身為火車頭的使命與責任。

翁章梁喊出，未來四年，縣府團隊將乘著這股氣，與過去四年所打下的基礎，持續帶領嘉義向前邁進，要讓嘉義徹底轉型，未來四年，將徹底落實「農工大縣、正在實現」的願景。 嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影 嘉義縣長翁章梁今天選後銷假上班，喊話未來四年，徹底落實農工大縣、正在實現的願景。記者呂慧瑜／攝影

商品推薦