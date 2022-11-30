民進黨台南議長茶壼風暴、暗潮洶湧 黃偉哲出手止血？

台南市議會民進黨團臨時通知今天下午2點開會，討論下屆正副議長及第4屆黨團總召，引起資深議員陳秋萍不滿，指舊黨團的用意何在？最起碼要等中央代理黨主席及正副議長督導小組要成立；面對民進黨內的茶壼風暴，黨團昨晚通知因應市長行程 ，原定今天下午2點黨團會議延至下午5點，敬請黨團成員暨新科議員務必撥冗出席，黃偉哲出手能否整合意見，備受矚目。

民進黨8連霸議員陳秋萍今天受訪表示，對黨團臨時通知要開會，因黨中央通過正副議長提名人選第5條規定督導小組還沒有成立，質疑有這麼急嗎？他比較無法接受，且她以資深議員的角度，歷屆來都不是這麼處理，舊黨團如何處理新黨團的事宜，以往也是由市黨部處理，並不是由舊黨團處理，這部分也是很奇怪。

陳秋萍說，對於黨團表示要給有意爭取正副議長人選有時間尋求支持，這是是理所當然，但現在離就職還有一段時間，可以私下找時間聯繫。選後才第3天就馬上通知說隔天就是今天要研討事宜比較不妥當。本來通知新舊議員開會檢討事宜，程序又另外通知市長也要過來開會。

外界認為民進黨團面臨正國會和新潮流等派系無法協調，陳秋萍說，就像蔡總統講的，要把所有的人都找回來，團結一致2024年力量會更大，這是所有人要共同努力拚的，市長這次得票不是很好，期待市長除了扮演好自己的角色，還有總統交給他的目標，大家都要團結一致，把所有人找回來，團結起來 2024力量會更大。

陳秋萍說， 市長也思索沈寂3天誠心受教，未來施政方向要改變，4年可以把市民民心都贏回來，黨團也要團結一致。期許未來市長要重視基層及市政，市民的每一個需求都要聽進去，能做的都要竭盡全力以赴，這次選舉市民注重的是長輩免費健保費，市長已承諾這屆 4年經費許可，他也會朝著這個目標來做。