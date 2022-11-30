影／解救不愛運動的台南人 全市第一科技運動中心啟動

台南人不愛運動嗎？台南市政府衛生局今在東區啟動全市第一處科技運動中心，以低於市場的價格，鼓勵民眾運動、並以科技輔助檢視運動成效，達到最佳的運動效能。

根據國健署在2017年調查，全台各縣市中，台南人中有61%平日的運動量低於WHO建議標準，是最不愛動的縣市。

科技運動中心設立在東區崇德路189號的「巨力屋能量王國」健身中心裡，即日起將展開一個月的優惠，民眾只要花99元，就能到中心體驗全館的科技運動器材、體脂肌肉檢測及教練一對一開給你的運動處方。

市長黃偉哲上午前往中心，當場體驗了鍛鍊腹肌的運動器材，器材上顯示1分鐘應該要做36下，但是黃只做了26下，就開玩笑喊「我不行了」，他表示，自己平常因為工作忙，欠缺運動，選舉的時候到處跑，就有感覺到自己的體力不行。

黃偉哲表示，台南明年將舉辦全國運動會，選手的鍛鍊需要科技協助，而一般人平日的運動也需要科技的幫忙，例如老人家可以藉由科技量測，了解自己是否有肌少的情況，如果有就增加鍛鍊肌肉，才能夠活得健康。

他還表示，科技在運動上扮演越來越重要的角色，像是現在正在舉辦的世足賽，球員的每一個細微的動作，都可以藉由科技分析紀錄。

衛生局表示，台南市目前在全市設立9個銀髮健身俱樂部，鼓勵老年人活到老、動到老，而最近再向衛福部國民健康署申請「運動科技應用與產業發展-推動國民健康場域應用計劃」百萬元經費，導入科技運動器材及穿戴式裝置，建立台南市科技運動模式。

衛生局表示，目前全台共有6個縣市、設立10個科技運動據點，明年會繼續再向中央申請經費增設；而銀髮健身俱樂部明年也會再增設3處。

經營巨力屋的台南市運動工會理事長謝惠娟表示，目前坊間一堂有運動教練一對一的課程，大約要1800元，巨力屋在政府協助下，推出優惠課程，第一堂只要99元，之後還有很多優惠，例如可以選擇一個月999元的課程，價格都低於市場，目的就是要鼓勵民眾運動。