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瑪利亞青年藝術創作展 快樂襪主題禮盒助弱勢

中央社／ 台中30日電

瑪利亞社會福利基金會創設的社會企業品牌快樂襪奪得台中市十大伴手禮3獎項，今天起在台中市中央書局舉辦瑪利亞青年藝術創作展，並推出快樂襪主題禮盒，盼大家來幫助弱勢。

瑪利亞青年藝術創作展上午舉辦開幕儀式，並推出快樂襪主題禮盒，瑪利亞基金會執行長陳美鈴、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊都到場推薦，希望能在今年耶誕節募資500萬元作為開店營運資金。

瑪利亞為扶持弱勢學員自立，創設社會企業品牌快樂襪，勇奪2023台中十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」3獎項，耶誕節推出「舊城心故事-Merry Youngの老派約會快樂襪」主題禮盒，中央書局今天起首賣，還舉辦為期1個月的瑪利亞青年藝術創作展。

黃于珊在開幕式中表示，看到瑪利亞青年創作的舊城藝術畫作非常有趣，透過原畫作的解構再設計織成色彩繽紛的襪子，「Merry Young快樂襪」首次參賽就在200 多家品牌中脫穎而出橫掃3大獎，成為這屆最大黑馬，真的很不簡單。

黃于珊說，希望重視ESG精神的企業能採購做為贈禮，也歡迎民眾今年耶誕節邀請爸媽打開如書一般的禮盒，與孩子一起穿上快樂襪走入身障者的秘密世界，了解包容與接納，來一場老派的約會，讓「穿好襪、做好事」的精神融入生活成為一種新時尚。

陳美鈴指出，「Merry Young快樂襪」產品本身更擁有3大世界認證，包括歐盟最高紡織品環保無毒認證、環保再生紙包材及100%無污染，織造1雙襪子等同回收再利用2支寶特瓶，盈餘100%全數支持心智障礙服務使用，提供更多心智障礙者工作機會，瑪利亞快樂襪銷售的每份盈餘，都可持續守護環境和幫助弱勢，不斷創造善的循環。

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