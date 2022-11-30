「光想就可怕」台南開元陸橋下月封閉拆除 改道路線看這

台南市區鐵路地下化工程如火如荼進行中，目前工程進度已達72.05％，預計2024年底通車，其中連結永康與北區的交通要道開元陸橋將在12月15日封閉拆除，不少民眾擔心上下班周邊交通恐大打結。鐵道局指出，拆除作業約3個月，建議用路人改道。

市區鐵路地下化全長8.23公里，從大橋站以南為起點，至大林路平交道以南為終點，可消除9處平交道、8處地下道，以及2處鐵路橋涵、4處陸橋，共23處橫交立體設施，全線採明挖覆蓋工法，預計2024年底切換地下軌道營運通車，屆時將消弭鐵路沿線兩側地區發展阻礙，均衡都市發展。

鐵道局指出，開元陸橋及人行地下道東西向跨越現行鐵路和地下化工程上方，因拆除後無法恢復人車通行，該標橫交道路改建工程才將開元陸橋拆除作業擺在最後。陸橋拆除期間，周邊前鋒路、小東路都維持原有車道數。

陸橋封閉後，從北邊永康往市區方向車流建議提前改道中華路、長榮路或勝利路，南邊從市區往永康方向車流建議改道小東路或東豐路，行人則改行東豐路平交通或開元人行天橋。封閉開元陸橋北門路段周邊區域時，從北門路北往南向車流可提前改道長榮路或是和緯路轉公園路，從南往北車輛提前改道公園南路或公園北路轉公園路。

劉姓上班族說，他每天從永康大橋騎車到中西區上班，都會經過開元陸橋，封閉後不僅要繞路，且尖峰時刻前鋒路、東豐路恐怕會塞爆。王姓上班族表示，現在東豐路平交道已在進行地下化工程，該路段常塞車，開元陸橋封閉後「光想到就覺得可怕」，不過這是過度時期，相信鐵路地下化後交通會更便捷。

議員陳怡珍認為，該地交通本來就複雜，陸橋封閉後動線不暢通，尤其現在周邊鐵路沿線都在施工，用路人進出已感到不便，建議公部門在周邊指引及替代路線都要告示清楚，加強人員疏導，避免交通黑暗期。

鐵道局表示，除了會安排現場人員及相關改道牌面引導之外，已將開元陸橋鄰近路口納入密切監測，同時會配合車流量調整路口紅綠燈時制，將施工所造成的交通衝擊降至最低。