南市府招臨時清潔隊員300名 12月3、4日遠東科大體能測驗

台南市環保局將於12月3、4日在遠東科大舉辦清潔臨時人員招考體能測驗，應考人報到時間與測驗規則等資訊，已公告在環保局全球資訊網，共有3162人報名，將錄取300名，競爭激烈。

此次招考評分僅採體能測驗，應考人徒手負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共60公尺的競速測驗；米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。環保局建議穿著運動鞋測驗，嚴禁穿著釘鞋或打赤腳，報考人請自我評估體能現況，若無法負荷請勿應試。

環保局提醒應考人，當天務必攜帶准考證及附有照片的證件正本，(如國民身分證、健保IC卡、駕照或護照，以供核對。未攜帶附有照片的證件正本不得入場應試。應考人應依規定日期、梯次時間完成報到，經唱名三次不到者視為缺考，不得要求補測驗。此次招考清潔臨時人員屬「儲備性質」，錄取300名將依環保局實際職缺及錄取類組成績名次依序分發進用。

清潔隊的工作內容從日間掃地、清水溝、環境衛生巡查至夜間清運垃圾等。每月基本薪資2萬5250元 (含勞健保)，另有清潔獎金8000元及加班費，駕駛另有安全津貼600元；清潔臨時人員表現良好升正式隊員後，基本薪3萬5770元，再加上清潔獎金8000元，每月收入逾4萬元。台南市環保局全球資訊網。