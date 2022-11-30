注意！往南科大洲二號橋12月起全面封閉 施工長達20個月

南科上班族注意！內政部營建署辦理「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」，其中跨越大洲排水的大洲二號橋與兩側防汛道路，預計自12月6日起至2024年8月封閉施工，目前已完成指示牌面設置，提醒用路人提前改道北外環橋下道路、大洲產業道路，約多行駛1.3公里，5至10分鐘車程。

交通局長王銘德表示，台南市政府為改善南科與安南區間民眾利用防汛道路作為上、下班的主要通道，積極爭取經費辦理北外環銜接樹谷園區連絡道工程，有鑑於通往南科防汛道路上的大洲二號橋周邊道路將因應道路工程實施封閉，規畫替代道路，提醒用路人依指示牌面行駛，避免交通壅塞。

局長王銘德指出，大洲二號橋周邊河堤道路雖路幅狹小，由於沒有紅綠燈管制，是往返南科主要捷徑，上下班尖峰時間汽機車流量大，因應樹谷園區連絡道工程將有長達約20個月進行封閉施工，原利用該路段民眾，建議汽車可行駛北外環快速道路，機車可行駛北外環橋下道路、大洲產業道路、南135線、銜接新港社大道往返南科。

另外，考量部分路段(如鹽水溪排水防汛道路)路幅較窄，為避免雙向會車不易造成壅塞，將採取機車雙向、汽車單行管制方式，並於國道1號橋下側車道路口處設置管制點並派遣義交人員進行車輛管制，請用路人依照指示牌面與現場義交指揮行駛。

同時間位於在安南區長和路上東和橋因應市府工務局辦理「台南市安南區1-11(長和路)拓寬工程(北外環至東和橋)」，南側橫交道路(長和路一段217巷及222巷)也將於12月3日至2023年1月3日第一階段施工封閉管制，東和橋施工期間長和路仍會保持暢通，原利用該路段前往南科民眾，建議改道北側橫交道路慶和路二段、一段再銜接大洲二號橋施工期間之改道動線。

交通局呼籲用路人，橋梁施工封閉初期可預期將會造成民眾不便，請用路人依牌面及現場交管人員指示行駛，並可藉由收聽警廣、或台南即時交通資訊網掌握即時路況，以及提早出發避開壅塞時段。