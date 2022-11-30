台南注意了！12月又有近3萬戶將停水11小時 這次換安平中西區

台水公司六區處表示，為配合政府降低漏水率，提升住戶用水品質，將自12月6日上午9時起至晚上8時止，辧理新舊管線銜接施工停水，預計將停水11小時，停水範圍為安平及中西區九里2萬8726戶，請用戶提前儲水備用。

停水區域影響範圍為台南市安平區舊部落，包括億載里、平通里、育平里、華平里、怡平里、國平里、建平里、文平里，及中西區大涼里。

水公司表示，為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則停水施工將取消。

復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。