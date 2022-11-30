快訊

貨車「二度逆向」正撞BMW大7 駕駛撞破擋風玻璃飛出嚇壞路人

上班時間帶女秘書上咖啡廳 原能會主委：為了公務沒什麼

水果不吃皮不必特別洗？擠下木瓜 連2年奪得「最毒水果」是它

台南注意了！12月又有近3萬戶將停水11小時 這次換安平中西區

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市安平區及中西區， 12月6日將停水，停水範圍如圖。圖／水公司提供
台南市安平區及中西區， 12月6日將停水，停水範圍如圖。圖／水公司提供

台水公司六區處表示，為配合政府降低漏水率，提升住戶用水品質，將自12月6日上午9時起至晚上8時止，辧理新舊管線銜接施工停水，預計將停水11小時，停水範圍為安平及中西區九里2萬8726戶，請用戶提前儲水備用。

停水區域影響範圍為台南市安平區舊部落，包括億載里、平通里、育平里、華平里、怡平里、國平里、建平里、文平里，及中西區大涼里。

水公司表示，為考量工程施作進度及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，則停水施工將取消。

復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延遲情形。復水初期水質可能較為混濁，請用戶暫勿取用，俟水清後再進水。

自來水公司提醒，停水區域屬地勢較低地區，停水初期管線中尚有自來水，俟流盡即呈無水狀態，有水時安心使用，請勿恐慌進線詢問。停水期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水。有關停水相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。

停水 漏水 台南

延伸閱讀

台水設備檢驗 桃園、龜山區逾4萬戶12月12日停水16小時

影／台南歸仁地下自來管線突然爆裂 路面成河停水搶修

快儲水！台南29日大停水12小時 影響超過16萬戶

新竹縣新埔鎮文山、寶石里 11月15日停水8小時

相關新聞

台南注意了！12月又有近3萬戶將停水11小時 這次換安平中西區

台水公司六區處表示，為配合政府降低漏水率，提升住戶用水品質，將自12月6日上午9時起至晚上8時止，辧理新舊管線銜接施工停...

延緩老化 台南43據點寶貝機測肌力

台南市老年人口占17.9%，為預防及延緩長者老化，37區衛生所及6家社區藥局建置43處健康照護據點，透過「寶貝機」健康檢...

注意！往南科大洲二號橋12月起全面封閉 施工長達20個月

南科上班族注意！內政部營建署辦理「台南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道工程」，其中跨越大洲排水的大洲二號橋與兩側防汛道路，...

雲林「芒果大道」 施工拓寬

雲林縣俗稱芒果大道的雲92-1線道路拓寬工程已動工，預計後年7月完工，連結虎尾鎮市區及高鐵特定區，全長約1.5公里，路寬...

雲科大研發都會型雞舍 鎮西推廣

雲林科技大學「新銳設計．綻放國際」展覽昨天登場，展出31件國內外發明、設計競賽獲獎作品，其中令人注目的都會型雞舍獲新型專...

客委會兩年未辦嘉市藝文活動 王美惠爭取獲允諾

立委王美惠昨天審查客家委員會預算指出，近2年都沒安排客家藝文活動在嘉義市演出，忽略2.4萬客家族群權益，客委會主委楊長鎮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。