客委會兩年未辦嘉市藝文活動 王美惠爭取獲允諾

立委王美惠昨天審查客家委員會預算指出，近2年都沒安排客家藝文活動在嘉義市演出，忽略2.4萬客家族群權益，客委會主委楊長鎮允諾，明年規畫演出；而另有嘉市的協會透露中央補助不足，相關客家活動明年恐停辦，楊長鎮也答應全力支持。市長黃敏惠則表態，若中央沒補助，市府會自籌補助。

立法院內政委員會昨審查客委會明年度預算，王美惠指出，客委會本會的公務預算逾46億，其中藝文傳播推廣經費編列14億，但近2年內，客委會卻沒有安排任何1場客家藝文活動在嘉義市展演，並未真正做到客家文化向下扎根的目標，因此提出多項預算提案，要求客委會調整並改善。

王美惠說，嘉市客家族群約有2萬4000人，主要居住在圓林仔、鹿寮一帶，中央應一視同仁，不能依族群人口數，來做為推廣的主軸區域，而忽略了人口較少的城鎮。

楊長鎮則當場允諾，明年度藝文活動，將會規畫於嘉市演出。

王美惠另提到，嘉市每年皆會辦客家日、穿天日、桐花祭、客庄市集等客家推廣活動，但她日前參加活動聽聞，有地方協會表示因中央補助金額不足，明年將可能停辦；嘉市人口外流嚴重，辦活動吸引外地工作的年輕人返鄉參與，進而認識家族文化，是重要方式之一，若取消，除了家中長者備感失落外，也會擔心文化逐漸失傳、語言更可能難以傳承。

楊長鎮答詢，日後會全力支持嘉義地方舉辦的活動，也會檢討補助款撥款及發放方式。

市府民政處指出，客委會有調整文化活動的補助方式，可能傾向不補助一般活動，將直接衝擊地方，在本月12日鹿寮客庄「2022義起共發 Hakka靚靚」活動，市長黃敏惠反映給客委會藝文傳播處，除表達對客家文化的重視，更擔憂受限一些條件，申請不到補助，衝擊很大。