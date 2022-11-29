快訊

蔡總統博士論文正本明法庭「曝光」 彭文正：開心到不行

民進黨對「這件事」認知落差大 公衛學者：不檢討，立委總統也會輸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

客委會兩年未辦嘉市藝文活動 王美惠爭取獲允諾

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
立委王美惠（前排中）昨天審客家文化委員會預算，爭取應於嘉市辦客家藝文活動。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（前排中）昨天審客家文化委員會預算，爭取應於嘉市辦客家藝文活動。圖／王美惠服務處提供

立委王美惠昨天審查客家委員會預算指出，近2年都沒安排客家藝文活動在嘉義市演出，忽略2.4萬客家族群權益，客委會主委楊長鎮允諾，明年規畫演出；而另有嘉市的協會透露中央補助不足，相關客家活動明年恐停辦，楊長鎮也答應全力支持。市長黃敏惠則表態，若中央沒補助，市府會自籌補助。

立法院內政委員會昨審查客委會明年度預算，王美惠指出，客委會本會的公務預算逾46億，其中藝文傳播推廣經費編列14億，但近2年內，客委會卻沒有安排任何1場客家藝文活動在嘉義市展演，並未真正做到客家文化向下扎根的目標，因此提出多項預算提案，要求客委會調整並改善。

王美惠說，嘉市客家族群約有2萬4000人，主要居住在圓林仔、鹿寮一帶，中央應一視同仁，不能依族群人口數，來做為推廣的主軸區域，而忽略了人口較少的城鎮。

楊長鎮則當場允諾，明年度藝文活動，將會規畫於嘉市演出。

王美惠另提到，嘉市每年皆會辦客家日、穿天日、桐花祭、客庄市集等客家推廣活動，但她日前參加活動聽聞，有地方協會表示因中央補助金額不足，明年將可能停辦；嘉市人口外流嚴重，辦活動吸引外地工作的年輕人返鄉參與，進而認識家族文化，是重要方式之一，若取消，除了家中長者備感失落外，也會擔心文化逐漸失傳、語言更可能難以傳承。

楊長鎮答詢，日後會全力支持嘉義地方舉辦的活動，也會檢討補助款撥款及發放方式。

市府民政處指出，客委會有調整文化活動的補助方式，可能傾向不補助一般活動，將直接衝擊地方，在本月12日鹿寮客庄「2022義起共發 Hakka靚靚」活動，市長黃敏惠反映給客委會藝文傳播處，除表達對客家文化的重視，更擔憂受限一些條件，申請不到補助，衝擊很大。

民政處說明，會持續請地方協會提計畫，市府協助爭取補助，黃市長也決定假使中央不能補助，市府想盡辦法補助。

立委王美惠（前排左）昨天審客家文化委員會預算，爭取應於嘉市辦客家藝文活動。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（前排左）昨天審客家文化委員會預算，爭取應於嘉市辦客家藝文活動。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（左）昨天審客家文化委員會預算，爭取應於嘉市辦客家藝文活動。圖／王美惠服務處提供
立委王美惠（左）昨天審客家文化委員會預算，爭取應於嘉市辦客家藝文活動。圖／王美惠服務處提供

客委會 嘉義 客家文化

延伸閱讀

全名15字嘉市長參選人 抽籤帶領全場閉眼 原因有洋蔥

黃敏惠代抽再中1號 喊「一定幸福、嘉義一定會更好」

李俊俋抽2號 綠營2明星縣市長挺：全黨用盡力量來打

嘉義市長5參選人號次出爐 黃敏惠再抽出1號、李俊俋抽2號

相關新聞

客委會兩年未辦嘉市藝文活動 王美惠爭取獲允諾

立委王美惠昨天審查客家委員會預算指出，近2年都沒安排客家藝文活動在嘉義市演出，忽略2.4萬客家族群權益，客委會主委楊長鎮...

烏山頭水庫風景區周六中午前免費入園 麵食免費試吃

西拉雅國家風景區管理處「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」，將在12月3、4、11日登場，首發活動－大圳之路...

四湖鄉農會總幹事當選鄉長 雲林縣府將重新遴聘

選舉結束，雲林縣四湖鄉農會總幹事吳勁葦當選四湖鄉長，將依法重新遴聘，東勢鄉和水林鄉農會總幹事也出缺，另台西鄉農會理事長李...

雲林3農會總幹事重新遴聘 其中1人當選四湖鄉長

下屆雲林縣20鄉鎮市長當選人，台西鄉李文來、四湖鄉吳勁葦2人為現任農會理事長、總幹事，另東勢、水林農會總幹事則因個人因素...

虎尾舊空軍基地芒果大道打通 將建造成地方特色道路

為連結雲林縣虎尾鎮市中心及高鐵特定區發展，雲林縣政府辦理雲92-1線(芒果大道)道路拓寬計畫，今年3月獲公路總局核定約4...

影／寒冬送暖快來捐！台南仁德農會連17年助北台南家扶中心

台南市仁德農會17年來不間斷支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款，累積金額超過200萬，今天農會趁舉辦幸福農村成果展，再將一年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。