邁向淨零城市！台南再添2處低碳示範社區
台南市安南區九份子重畫區及高速鐵路台南特定區，為台南低碳市區，市府都發局今天宣布，「新市區建設地區開發區塊F&G」及「台86台南端交流道兩側住宅基金土地及周邊地區」為低碳城市第3期指定低碳社區，並從12月1日起生效。
市長黃偉哲表示，減碳是全球性議題，台南為全國第1個制定低碳城市自治條例的城市，面對氣候危機及淨零碳排趨勢，這次新增兩處低碳指定社區，將減碳運動深入社區家戶並落實於生活中，共同朝淨零排放目標邁進。
市府都發局長莊德樑說，未來該區非供公眾使用的新建建築物須為合格級以上綠建築，公有建築物更須提升為鑽石級綠建築，且需設置太陽能熱水系統或再生能源發電系統及雨水貯留回收系統。
莊德樑解釋，透過綠建築、綠能發電、屋頂綠化設施及雨水貯留回收等規定，以淨零排放目標減緩氣候變遷，讓溫室氣體排放量與削減量達到平衡，建立具調適機能的生活環境品質，成為環境永續的低碳社區。
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