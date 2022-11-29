烏山頭水庫風景區周六中午前免費入園 麵食免費試吃

西拉雅國家風景區管理處「2022仙境西拉雅－山海圳 大圳之路系列活動」，將在12月3、4、11日登場，首發活動－大圳之路健走，本周六上午7點半展開，長約10公里，當日中午12點前烏山頭水庫入園免費票，市集攤位還有十麵埋福推出10種特色麵食免費試吃。

西拉雅風管處長徐振能表示，台南天氣稍轉涼，適合漫步在水圳道路，一邊健走一邊欣賞西拉雅的景色，這次以大圳之路健走（MSTW07）為首發活動，從烏山頭水庫風景區出發前往善化茄拔天后宮，中途設置有大圳之路知識站，長約10公里，歡迎大家一起來健走掃QR code，深入認識嘉南大圳的人文歷史與發展。

周六當天烏山頭水庫風景區內還有舞台展演以及市集活動，當天中午12點前來烏山頭水庫入園免票，力邀出身台南的「十鼓擊樂團」及推廣技藝傳承的「東方藝術團」來演出，市集區更推出「十麵埋福」特色攤位，以台南在地農特產製成的10種特色麵食（蕎麥麵、菱角麵、葛鬱金麵、木耳麵、蓮藕麵、咖啡麵、火龍果麵、酪梨籽麵、芒果麵、竹碳麵）前來展售，讓民眾可以免費品嘗在地好味道。

會場也邀請到官田在地特色柑仔店大崎藝農號以及六甲林鳳社區發展協會、好時・左鎮公館、吉兒慢慢手作、A Life 好.生活整合國際旅宿、牛芝庄農產品、雅香炸彈蔥油餅、好吃關東煮等攤位與大家同樂，歡迎大家一起來共襄盛舉。