快訊

跌跌不休！主計總處下修今年GDP至3.06％ 明年經濟成長率「保3」無望

陸國務院防疫政策未調整批地方「動不動就靜默」 有記者只寫了1行字

歐洲商會、台南市等4方簽備忘錄 推動永續發展

中央社／ 台南29日電

成功大學、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟和台南市政府，今天在低碳城市會議簽署合作備忘錄，持續推動永續發展交流。

「低碳城市會議-永續城市之奠基：節能&綠建築」，今天在成功大學未來館舉行，會議主軸是「能源轉型、綠色建築、工業碳盤查及碳驗證」，成大、歐洲商會、沙崙智慧產業創新聯盟和台南市政府更簽署永續發展合作備忘錄。

台南市政府發布新聞稿指出，全球正處在能源轉型關鍵時刻，淨零碳排更是未來趨勢，台南是台灣第一個制定低碳城市自治條例的城市，從都市規劃、交通建設、產業發展等各面向，全方位打造低碳永續城市，致力於綠色淨零碳排。

台南市長黃偉哲表示，南市府致力推動綠色能源與產業結合，綠色能源將是未來驅動經濟的新引擎，台南非常適合發展太陽光電。4年前啟動「陽光電城」計畫，目前全市太陽能發電設置容量已位居全國第一名，每年發電量47.9億度，年減碳241.1萬公噸。

歐洲商會執行長何飛逸說，歐洲商會今年發布「2023年建議書」，向台灣官方就能源政策等議題提出建議，國家發展委員會也承諾今年底將公布「十二項關鍵戰略」細部作法。

南市府表示，歐洲商會2013年起在台南舉辦低碳城市會議，積極和地方互動，共同為全球永續發展盡心力。

台南市長 綠建築 綠能 碳排放

延伸閱讀

聯合國報告 ：全球航運面臨經濟低迷風險 明年動能減弱

高教成立永續治理大學聯盟 台大：2028達成50%碳中和

推動永續發展有成 朝陽科大獲「永續典範大學獎」

榮成獲TCSA 台灣企業永續獎二項大獎 連六年獲獎

相關新聞

四湖鄉農會總幹事當選鄉長 雲林縣府將重新遴聘

選舉結束，雲林縣四湖鄉農會總幹事吳勁葦當選四湖鄉長，將依法重新遴聘，東勢鄉和水林鄉農會總幹事也出缺，另台西鄉農會理事長李...

雲林3農會總幹事重新遴聘 其中1人當選四湖鄉長

下屆雲林縣20鄉鎮市長當選人，台西鄉李文來、四湖鄉吳勁葦2人為現任農會理事長、總幹事，另東勢、水林農會總幹事則因個人因素...

虎尾舊空軍基地芒果大道打通 將建造成地方特色道路

為連結雲林縣虎尾鎮市中心及高鐵特定區發展，雲林縣政府辦理雲92-1線(芒果大道)道路拓寬計畫，今年3月獲公路總局核定約4...

影／寒冬送暖快來捐！台南仁德農會連17年助北台南家扶中心

台南市仁德農會17年來不間斷支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款，累積金額超過200萬，今天農會趁舉辦幸福農村成果展，再將一年...

影／因應超高齡社會 台南衛生所大變身五星級健身房

台南市老年人口數為33萬1220人，65歲以上老年人口比率為17.9%，為預防及延緩長者老化，南市37區衛生所及6家社區...

台南溺水搜救新幫手 水下機器人上場救援

溺水意外發生時，消防人員執行潛水搜索，常遇到水下視線不佳，容易迷航，冬天氣候寒冷，容易失溫。台南市消防局第六大隊獲贈海龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。