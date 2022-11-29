歐洲商會、台南市等4方簽備忘錄 推動永續發展

成功大學、歐洲在台商務協會、沙崙智慧產業創新聯盟和台南市政府，今天在低碳城市會議簽署合作備忘錄，持續推動永續發展交流。

「低碳城市會議-永續城市之奠基：節能&綠建築」，今天在成功大學未來館舉行，會議主軸是「能源轉型、綠色建築、工業碳盤查及碳驗證」，成大、歐洲商會、沙崙智慧產業創新聯盟和台南市政府更簽署永續發展合作備忘錄。

台南市政府發布新聞稿指出，全球正處在能源轉型關鍵時刻，淨零碳排更是未來趨勢，台南是台灣第一個制定低碳城市自治條例的城市，從都市規劃、交通建設、產業發展等各面向，全方位打造低碳永續城市，致力於綠色淨零碳排。

台南市長黃偉哲表示，南市府致力推動綠色能源與產業結合，綠色能源將是未來驅動經濟的新引擎，台南非常適合發展太陽光電。4年前啟動「陽光電城」計畫，目前全市太陽能發電設置容量已位居全國第一名，每年發電量47.9億度，年減碳241.1萬公噸。

歐洲商會執行長何飛逸說，歐洲商會今年發布「2023年建議書」，向台灣官方就能源政策等議題提出建議，國家發展委員會也承諾今年底將公布「十二項關鍵戰略」細部作法。

南市府表示，歐洲商會2013年起在台南舉辦低碳城市會議，積極和地方互動，共同為全球永續發展盡心力。