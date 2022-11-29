赤崁樓百年魁星爺神像規劃修復 日本專家提建議

國定古蹟赤崁樓魁星爺神像歷史百年，如今規劃修復，日本平戶市松浦史料博物館長岡山芳治今天到訪提建議，台南市政府文化局表示，未來將依規定提出計畫書，確保修護原則方向。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，文化局正規劃赤崁樓文昌閣魁星爺神像修復，岡山芳治是古物修護專家，今天到訪赤崁樓了解魁星爺修護狀況及提出建議。

岡山芳治建議，要確定神像內部是否有潮濕腐朽、蟲蝕剝裂；外部清洗試洗後再決定清潔方式，並確認各個外部顏色及內部底色；如果顏色都能洗出辨識，修護時應全部照原樣上色，以確保木材得到適當保護。

岡山芳治說，在日本修護木器，前面打底基礎要先做好，最後上色也很重要，要找好的匠師。

文化局表示，赤崁樓魁星爺神像調查證實已有百年歷史，神像內部經紅外線及X光檢測，完全掌握內部及表面狀態；未來魁星爺神像將提報古物審查，通過後再依規定提出計畫書，確認修護原則目標及方向。

日本平戶市將辦理「鄭成功誕辰400年」相關紀念活動，由平戶市松浦史料博物館負責規劃，岡山芳治拜訪文化局交流活動籌辦經驗，且提出商借台南市立博物館館藏展品；台南市文化局長葉澤山表示，一定全力支持開展。