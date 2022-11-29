雲林3農會總幹事重新遴聘 其中1人當選四湖鄉長

下屆雲林縣20鄉鎮市長當選人，台西鄉李文來、四湖鄉吳勁葦2人為現任農會理事長、總幹事，另東勢、水林農會總幹事則因個人因素辦理退休及離職。縣府農業處表示，現階段已分別按農委會規定，公告並啟動重新遴聘程序遞補空缺。

農業處表示，依規定鄉鎮市長不得兼任農會等相關職務；李文來為現任台西鄉農會理事長，由於理事長為專任職，其須於12月26日就任鄉長前辭職，由9名理事會成員推選出新任理事長，縣府會按程序遞補出缺職務。

據了解，吳勁葦服務年資已滿，有意申請退休，其退休專案經理事會確認並同意後提報縣府，即會啟動後續重新公告總幹事候聘人登記等事宜。

而水林鄉農會總幹事許恆嘉因個人因素於10月中旬辭職，東勢鄉農會總幹事陳倉富則於10月25日屆齡退休，縣府已啟動總幹事遴聘作業，目前完成候聘人登記，2鄉分別是水林鄉農會信用部主任黃繡蘋、雲林縣政府機要秘書陳志揚登記。