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雲林3農會總幹事重新遴聘 其中1人當選四湖鄉長

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林東勢鄉農會總幹事陳倉富屆齡退休，僅縣府機要祕書陳志揚1人參加總幹事遴聘登記。記者陳苡葳／攝影
雲林東勢鄉農會總幹事陳倉富屆齡退休，僅縣府機要祕書陳志揚1人參加總幹事遴聘登記。記者陳苡葳／攝影

下屆雲林縣20鄉鎮市長當選人，台西鄉李文來、四湖鄉吳勁葦2人為現任農會理事長、總幹事，另東勢、水林農會總幹事則因個人因素辦理退休及離職。縣府農業處表示，現階段已分別按農委會規定，公告並啟動重新遴聘程序遞補空缺。

農業處表示，依規定鄉鎮市長不得兼任農會等相關職務；李文來為現任台西鄉農會理事長，由於理事長為專任職，其須於12月26日就任鄉長前辭職，由9名理事會成員推選出新任理事長，縣府會按程序遞補出缺職務。

據了解，吳勁葦服務年資已滿，有意申請退休，其退休專案經理事會確認並同意後提報縣府，即會啟動後續重新公告總幹事候聘人登記等事宜。

而水林鄉農會總幹事許恆嘉因個人因素於10月中旬辭職，東勢鄉農會總幹事陳倉富則於10月25日屆齡退休，縣府已啟動總幹事遴聘作業，目前完成候聘人登記，2鄉分別是水林鄉農會信用部主任黃繡蘋、雲林縣政府機要秘書陳志揚登記。

農業處說明，登記作業完成後，後續辦理信用及素行紀錄等查詢作業、召集評分委員會評分等，相關資料齊全後呈報農委會擇日面試評分，符合農委會規定分數者，將被核定為合格候聘人。

雲林四湖鄉農會總幹事吳勁葦當選下屆鄉長。圖／取自吳勁葦臉書
雲林四湖鄉農會總幹事吳勁葦當選下屆鄉長。圖／取自吳勁葦臉書

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