四湖鄉農會總幹事當選鄉長 雲林縣府將重新遴聘
選舉結束，雲林縣四湖鄉農會總幹事吳勁葦當選四湖鄉長，將依法重新遴聘，東勢鄉和水林鄉農會總幹事也出缺，另台西鄉農會理事長李文來當選台西鄉長，將輔導重選理事長。
吳勁葦和李文來此次九合一選舉分別轉戰四湖鄉長和台西鄉長，雙雙當選；雲林縣府農業處表示，依規定鄉鎮市長不得兼任農會等相關職務，所以吳勁葦必須在就職交接前請辭，若沒有辭職，縣府可依法解職。
而李文來依規定也須辭去理事、理事長職務，理事由候補理事遞補，之後再由9席理事重新選出理事長即可。
吳勁葦今天告訴中央社記者，近日將請辭；縣府在收到農會公文後會啟動後續遴聘作業，包括公告受理有意遴聘者登記等。
雲林縣府農業處指出，除四湖鄉農會，水林鄉農會總幹事許恆嘉10月中旬以健康因素請辭，東勢鄉農會總幹事陳倉富10月底因屆齡退休。
雲林縣府上週啟動東勢鄉和水林鄉農會總幹事遴聘作業，已完成候聘人登記，均只有1人登記，東勢鄉是雲林縣府機要祕書陳志揚、水林鄉則是水林鄉農會信用部主任黃綉蘋。
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