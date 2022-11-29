虎尾舊空軍基地芒果大道打通 將建造成地方特色道路

為連結雲林縣虎尾鎮市中心及高鐵特定區發展，雲林縣政府辦理雲92-1線(芒果大道)道路拓寬計畫，今年3月獲公路總局核定約4.5億元，縣府最近發包動工，預計民國113年7月完工，工程分為既有道路拓寬及新闢兩段，中間規畫人行和自行車道，兩旁延伸1快車道及混合車道，該路是早年空軍基地主要進出道路，將打造保留地方記憶的特色道路。

縣長張麗善指出，虎尾鎮市區和高鐵特定區發展快速，形成虎尾雙都心，未來將虎尾科技大學、布袋戲傳習中心、台大醫院虎尾分院等，為便利新舊都心連結發展，縣府計畫打通俗稱芒果大道的雲92-1線道路，北起建成路經空軍營區穿越文科路至光復路，沿途果樹如蔭，是虎尾綠色隧道，別具特色，未來路一打通，軍方也規畫進駐。

縣府工務處指出，縣府於109年申請雲92-1拓寬，經向國防部提出土地撥用，行政院納入111至116年生活圈道路6年計畫中，在今年3月底包含7千多萬元用地補助助，核定3.53億元補助芒果大道拓寬，地方自籌8千多萬元，合計工程款達約4.35億元。

工務處長汪令堯說，工程分為既有道路拓寬及新闢兩段，全長約1.5公里，路寬約30公尺，中間規畫人行與自行車道，兩旁各延伸1條快車道及混合車道，保留既有芒果樹118株，加上新植花樹點綴，打造保留在地記憶的特色道路。

虎尾鎮長丁學忠表示，透過芒果大道可串聯虎尾新舊2個都市計畫區，有效帶動周邊社區發展，尤其芒果大道充滿故事是許多人童年記憶，可連結農博公園、鐵支綠道、虎尾糖廠等景點，帶動虎尾整體觀光發展，未來更可成為新的打卡熱點。