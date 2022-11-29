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影／寒冬送暖快來捐！台南仁德農會連17年助北台南家扶中心

聯合報／ 記者周宗禎／即時報導
台南仁德農會連續17年支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款。記者周宗禎／攝影
台南仁德農會連續17年支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款。記者周宗禎／攝影

台南市仁德農會17年來不間斷支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款，累積金額超過200萬，今天農會趁舉辦幸福農村成果展，再將一年來累積的愛心竹筒剖開，希望家扶下個月要辦的寒冬送暖活動。

農會總幹事曾佳哲表示，今年還邀請在地青農、家政、高齡、四健會聯合義賣，希望能夠拉高捐款數；中午統計結果加上農會全體員工自由樂捐的紅包的紅包，總金額近30萬元。

北台南家扶中心表示，仁德農會「是個超級有溫度的工作團隊」，曾榮獲農委會第一屆「全國十大綠色照顧優良典範、歷年來得獎無數」；95年起即參與家扶竹筒認養關懷弱勢行動，17年來默默行善，以一塊錢也能助貧認養竹筒的信念傳愛。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示，農會今天舉辦「幸福農村計畫推廣三部門聯合成果展暨愛心竹筒回娘家」。經統計歷年來農會及家政班成員已認養竹筒逾660支，捐款逾205萬元，17年來愛心不間斷，成為全台第一個百萬愛心加倍的農會。北台南家扶並首推環保紙竹筒取代懷舊竹筒，獲婆婆媽媽現場熱烈響應。

仁德區農會家政班指導員劉秀珠表示，家政班長年來舉辦各種才藝班、親職教育講座、舞蹈及產品研發等課程，陪伴婦女們發揮自己的優勢，學習各種才藝建立自信。

活動現場除了農會部門成果展、還有家政班媽媽的手作產品、嘉南藥理大學參與四健會學生製作地瓜牛舌餅及青農響應義賣。

她說，婆婆媽媽們更是深具愛心，除多年的認養竹筒，更主動推出紅包助學構想，近年來四建會成員及農事推廣班也陸續加入；今天現場還有手作泡菜、涼麵、吊飾、手工香皂及青農特產品各種蔬菜義賣，所得全部捐助家扶歲末寒冬助學金。

台南仁德農會連續17年支持北台南家扶中心愛心竹筒捐款。記者周宗禎／攝影
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