影／因應超高齡社會 台南衛生所大變身五星級健身房

台南市老年人口數為33萬1220人，65歲以上老年人口比率為17.9%，為預防及延緩長者老化，南市37區衛生所及6家社區藥局建置43處健康照護據點，民眾透過「寶貝機」進行健康檢測及衰弱評估，可更加了解自身肌力及衰弱狀況，並在南區衛生所成立示範點，有五星級健身房還有營養廚房，讓老人家運動、健康及減緩老化。

副市長趙卿惠說，市長黃偉哲很重視，未來會視各衛生所的空間及環境在全市擴大辦理。

衛生局今天在南區衛生所辦理「健康e點通、台南好健康」台南市健康照護計畫成果發表記者會，趙卿惠代表黃偉哲出席，偕同衛生局長許以霖，體驗南區衛生所銀髮健身俱樂部的運動器材，並與體驗器材的民眾互動，並參觀社區營養示範據點的示範廚房。

將軍區年豐藥局李年豐藥師分享的健康照護服務的經驗，讓民眾更加了解整合及預防延緩失能服務。

趙卿惠表示，健康檢測對於長者很重要，過去量測血壓比較單向的檢測，「寶貝機」對於長者來說很重要，平常運動讓肌肉耐力增強，生活品質也會跟著提升，衛生局未來將結合社區，不僅是過去打針、打疫苗才會來衛生所，以後也可以結合健康檢測及健康促進，謝謝衛生局向中央爭取預算及計畫，也感謝多位議員的支持，讓南市府推動計畫更有成效。

趙卿惠說，黃偉哲市長很關心社區長者的照顧服務，由於高齡化的社會腳步越來越接近，台南市有19區超過全國的平均值，超高齡的社會是接下來要去面對的，希望愈早做準備，愈早幫老人家的檢測還有肌耐力，提高健康的條件，過去大部分都在社會局，現在衛生局也加入超高齡計畫的健康照顧，期盼提供更完備社區照顧服務。

衛生局指出，針對檢測異常項目，健康照護據點可協助民眾轉介至38處長者健康促進站、9處銀髮健身俱樂部、或2處社區營養推廣中心等，目前也有指導員及營養師進行運動訓練及營養飲食衛教，達到早期偵測、早期介入及延緩失能。