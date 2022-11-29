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嘉義下雪了！歐式佐登妮絲城堡「星海耶誕節」浪漫登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，12月的夜晚整點都會飄下浪漫雪花。記者呂慧瑜／攝影
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，12月的夜晚整點都會飄下浪漫雪花。記者呂慧瑜／攝影

浪漫城堡燈海雪花耶誕節在嘉義！為迎接耶誕節，嘉義縣大埔美佐登妮絲城堡打造耶誕節系列活動，以「星海耶誕節」為主題，在12月的夜晚整點都會飄下雪花，浪漫指數破表，讓來訪遊客度過難忘的城堡過節日時光。

首年的冬季佐登妮絲星海耶誕節，已於本月25日感恩節完成點燈，在耶誕節期間，園區內有音樂團體及街頭藝人演出，冬季城堡內布置許多耶誕限定美景，佐登王子大道化身耶誕樹林，彷彿走在童話故事中的精靈小徑。

特別的是城堡從12月開始，在夜晚整點都將飄下雪花，浪漫純白雪花飄落在花園草木及歐式建築雕塑上，彷彿置身在歐洲，夢幻場景吸引遊客取景拍美照。佐登妮絲城堡更與知名換裝體驗品牌VAVAVOOM，推出法國華麗禮服的變裝活動，讓想在歐風城堡當公主、王子的朋友們，可以前往體驗。

佐登妮絲城堡除門票加贈2倍產品抵用券外，12月更加碼送餐飲抵用券，每張門票可獲得兩張50元面額餐飲抵用券；另外12歲以下小朋友入園免費，12月24、25日兩天還可以獲得聖誕限定小禮（數量有限，發完為止）。

佐登妮絲城堡表示，建築設計是以文藝復興時期巴洛克風格打造而成，三大核心「發現美」、「感受美」、「安心美」進行設計規畫，結合研發設計、智慧生產及休閒觀光，成就出一座富含藝術、經典、觀光、科技元素的美學殿堂。

嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，冬季城堡內布置許多耶誕限定美景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，冬季城堡內布置許多耶誕限定美景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，12月的夜晚整點都會飄下浪漫雪花。記者呂慧瑜／攝影
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，12月的夜晚整點都會飄下浪漫雪花。記者呂慧瑜／攝影
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，冬季城堡內布置許多耶誕限定美景。記者呂慧瑜／攝影
嘉義佐登妮絲城堡打造「星海耶誕節」，吸引遊客到訪，冬季城堡內布置許多耶誕限定美景。記者呂慧瑜／攝影

耶誕節 佐登妮絲

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