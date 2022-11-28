走林鐵祝山線鐵路觸法 43名遊客遭開勸導單

阿里山眠月線景色優美是熱門健行路線，今天43名遊客為圖方便抄近路走祝山線鐵路前往，影響列車行駛觸犯鐵路法，遭林鐵及文資處開立勸導單，再犯恐被罰鍰1至5萬元。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿指出，上午8時會同阿里山派出所員警，發現43名遊客違法行走阿里山林業鐵路祝山線，予以開立勸導單。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，43名遊客是要前往非營運路線阿里山眠月線健行，為圖方便不走塔山步道，抄近路行走祝山線鐵路已觸法，依鐵路法57條第2項規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰新台幣1至5萬元，不過，目前還是以勸導為主。

周恆凱說，祝山線鐵路是從阿里山站到對高岳站，民眾到阿里山看日出，都會搭祝山線火車，祝山線除了行駛火車外，時常會有工程車、台車通過，走在鐵道上很容易發生危險。

周恆凱指出，阿里山林業鐵路每天上午9時至下午3時30分，每隔30分鐘對開阿里山車站至沼平車站共12車次，欲前往眠月線的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭的方向，並順著「塔山登山步道」的指標，走到木棧平台登山口進入眠月線。

眠月線位於台灣一葉蘭自然保留區，進入之前須至林務局自然保護區域進入申請系統（http://pa.forest.gov.tw）申請，經核准始可進入。