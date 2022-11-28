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冬至將至…元進莊送來愛的雞湯 雲林受扶家庭心頭暖烘烘

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國內知名元進莊企業送來大批愛的雞湯給受扶家庭補冬，每個人心頭暖烘烘。記者蔡維斌／攝影
國內知名元進莊企業送來大批愛的雞湯給受扶家庭補冬，每個人心頭暖烘烘。記者蔡維斌／攝影

雲林家扶歲末告急，國內知名的元進莊農場今天贈送溫暖雞湯給雲林家扶中心受扶家庭，並贈送異國風味的炸雞，引領家扶兒童感受環遊世界的體驗，對於雲林家扶中心12月4日即將舉辦的歲末送暖，目前經費與物資仍缺一半，呼籲社會大眾共伸援手。

元進莊董事長吳政憲表示，受扶家庭多數為低收入戶，經濟的壓力下，無法顧及營養，尤其在冬至即將到來，元進莊提供燻茶雞50隻、暖心養身湯品200份及200份環遊世界炸雞，送給受扶家庭好過冬。

雲林家扶中心主任廖志文代為接受，並感謝元進莊總經理吳鋐源一早親自用冷凍車專送抵雲林家扶，將再分送給受扶家庭的長輩用來冬至補身，此外也有小朋友最喜歡的異國料理炸雞，內含台、美、英、法、中、印、泰、韓等8種醬料，讓小朋友品嘗異國飲食文化。

元進莊行銷主管蘇尹鎂也親赴現場示範美味炸雞料理方法，為受扶阿嬤盛上一碗熱騰騰的十全雞湯，暖身又暖胃，味道香濃不膩口，阿嬤喝完豎起大拇指，稱讚連連，直說雞湯不僅好喝，拌炒青菜，方便又營養，感謝元進莊貼心讓他們能好好過冬迎新年。

此外，雲林監獄家具木工技訓班學員親手製作的原木家具，今天也送來桌子、椅子，讓受扶家庭除舊布新，感受滿滿的愛。

雲林家扶中心將於12月4日在農博公園舉辦歲末冬暖活動，為近千戶家庭提供生活物資，活動迫在眉睫，經費與物資目前只募集約3分之1，期盼各界伸援手，協助弱勢家庭溫暖過冬，洽電（05）6323200雲林家扶中心。

國內知名元進莊企業送來大批愛的雞湯給受扶家庭補冬，每個人心頭暖烘烘。記者蔡維斌／攝影
國內知名元進莊企業送來大批愛的雞湯給受扶家庭補冬，每個人心頭暖烘烘。記者蔡維斌／攝影
國內知名元進莊企業送來大批愛的雞湯給受扶家庭補冬，每個人心頭暖烘烘。記者蔡維斌／攝影
國內知名元進莊企業送來大批愛的雞湯給受扶家庭補冬，每個人心頭暖烘烘。記者蔡維斌／攝影

雲林 家扶中心

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