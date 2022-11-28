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尚未正面表態角逐台南議長連任 郭信良：是你的就是你的

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨在台南市議會拿下28席，差1席過半，但若加上台聯、基進各1席，泛綠席次已過半，恐威脅現任議長郭信良的連任之路。記者鄭維真／攝影
民進黨在台南市議會拿下28席，差1席過半，但若加上台聯、基進各1席，泛綠席次已過半，恐威脅現任議長郭信良的連任之路。記者鄭維真／攝影

台南市長、議員選舉剛結束，接下來的議長選舉備受矚目，此次民進黨在議會拿下28席，差1席過半，但若加上台聯、基進各1席，泛綠席次已過半，恐威脅現任議長郭信良的連任之路，郭今受訪時僅表示，「上天安排，是你的就是你的，不是你的就不是你的，爭也沒用」，不願正面表態是否爭取連任。

民進黨團推派邱莉莉角逐議長寶座，邱說，民進黨席次雖然大幅領先，但還未完全實質過半，過去第3屆也未過半，但有台聯楊中成、無黨黃麗招、無黨谷暮．哈就加入黨團運作，此次新黨團成立，能加入多少盟友還要再努力，這幾天民進黨會做整合，結合大家意見，看大家要如何推出正副議長人選。

邱莉莉說，民進黨這次在地方選舉不盡理想，因此完全執政非常重要，過往台南市議會有跑票經驗，因此正副議長寶座不能完全稱十拿九穩，這次黨紀會嚴格執行，也必須看無黨、國民黨動態，選前黨團一致推舉她，但新的臨時黨團還未成立，不清楚有沒有新的競爭者，「有機會我一定爭取到底」。

對於民進黨誓言一定要拿下正副議長，郭信良沒有正面表態角逐，表示一切順其自然，「上天安排，是你的就是你的，不是你的就不是你的，爭也沒用」。

2022大選 台南市選舉 郭信良

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