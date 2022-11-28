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台電嘉義區處長率隊送暖阿里山偏鄉部落 關懷原鄉居民

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
台電嘉義區處長許一女今天率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈火災受災戶急難救助金。圖／台電嘉義區營業處提供
台電嘉義區處長許一女今天率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈火災受災戶急難救助金。圖／台電嘉義區營業處提供

日前阿里山特富野部落發生火災，為表達關心偏鄉原民，台電嘉義區處今天由處長許一女及常務理事林盈年，率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈受災戶急難救助金；許一女表示，台電對山區穩定供電額外重視，山區用戶數僅占總用戶數1%，但仍追求百分之百的關懷與服務。

嘉義縣阿里山鄉達邦村舊圖書館，今年10月整修完成，針對在地行動不便或居住遙遠的長輩有專車接送，以「用一個食堂，照顧一個部落」為口號，讓阿里山暖暖老人食堂，注入獨一無二的生命力。

台電嘉義區處長許一女及常務理事林盈年，今天率隊上山關懷部落居民，贈火災受災戶急難救助金，並捐助天主教中華聖母基金會白米及加菜金，為原鄉部落長者，注入一股電力暖流。

許一女表示，嘉義山區幅員遼闊，阿里山鄉面積占全嘉義的20%，用戶數卻僅百分之一，台電對山區穩定供電額外重視，並已積極辦理多項策進作為，雖然山區用戶數僅占總用戶數的1%，但團隊仍追求百分之百的關懷與服務。

阿里山鄉長杜力泉表示，阿里山鄉除假日慶典觀光人潮較多外，平日較少公家機關會專程走入部落關懷了解居民的需求，前陣子特富野發生祝融憾事，在公所及代表會的大力協助下幫助受災戶重建家園，台電也藉由當地所長聯繫致贈急難救助金，深刻感受到台電對山區部落的用心。

台電嘉義區處今天處長許一女（左1）率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈火災受災戶急難救助金。圖／台電嘉義區營業處提供
台電嘉義區處今天處長許一女（左1）率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈火災受災戶急難救助金。圖／台電嘉義區營業處提供
台電嘉義區處長許一女（右1）今天率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈火災受災戶急難救助金。圖／台電嘉義區營業處提供
台電嘉義區處長許一女（右1）今天率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈火災受災戶急難救助金。圖／台電嘉義區營業處提供

阿里山 台電 嘉義

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