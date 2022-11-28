台電嘉義區處長率隊送暖阿里山偏鄉部落 關懷原鄉居民
日前阿里山特富野部落發生火災，為表達關心偏鄉原民，台電嘉義區處今天由處長許一女及常務理事林盈年，率隊前往偏鄉關懷部落居民，並贈受災戶急難救助金；許一女表示，台電對山區穩定供電額外重視，山區用戶數僅占總用戶數1%，但仍追求百分之百的關懷與服務。
嘉義縣阿里山鄉達邦村舊圖書館，今年10月整修完成，針對在地行動不便或居住遙遠的長輩有專車接送，以「用一個食堂，照顧一個部落」為口號，讓阿里山暖暖老人食堂，注入獨一無二的生命力。
台電嘉義區處長許一女及常務理事林盈年，今天率隊上山關懷部落居民，贈火災受災戶急難救助金，並捐助天主教中華聖母基金會白米及加菜金，為原鄉部落長者，注入一股電力暖流。
許一女表示，嘉義山區幅員遼闊，阿里山鄉面積占全嘉義的20%，用戶數卻僅百分之一，台電對山區穩定供電額外重視，並已積極辦理多項策進作為，雖然山區用戶數僅占總用戶數的1%，但團隊仍追求百分之百的關懷與服務。
阿里山鄉長杜力泉表示，阿里山鄉除假日慶典觀光人潮較多外，平日較少公家機關會專程走入部落關懷了解居民的需求，前陣子特富野發生祝融憾事，在公所及代表會的大力協助下幫助受災戶重建家園，台電也藉由當地所長聯繫致贈急難救助金，深刻感受到台電對山區部落的用心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言