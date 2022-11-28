有害空氣汙染物排放新標準 台南環保追追追！

環保署新公告「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，今年7月1日起第1階段上路，台南市環保局今天表示，至上月底已執行22家22根次煙囪檢測，其中4家有缺失，已陸續改善，年底前預定完成25家事業25根次煙囪檢測。

環保局長謝世傑表示，避免違規最好的方法就是盡早規畫汙染減量，以確保汙染排放符合標準。工廠新增設備與許可內容不符，應辦理許可內容異動或變更，一旦稽查發現內容不符或檢測超標，將處以10萬元以上2千萬以下罰鍰。

環保署於去年2月公告「固定汙染源有害空氣污染物排放標準」，優先訂出包括甲苯、砷化合物、六價鉻、苯在內等22項有害空氣汙染物排放標準，今年7月1日實施。台南市環保局加強把關空氣品質，7月1日起針對全市列管的事業，執行檢測。

環保局表示，4家有缺失的事業都是塗裝業，缺失均是漏報排放汙染物的物種。經追查原因，除了與原料供應商未提供完整成分資料外，事業單位本身也沒有確實查核。已要求有缺失業者重新檢視廠內所有製程原料成分，並向環保局更新工廠空氣汙染物排放操作許可證的相關訊息與內容。

南市環保局列管的有害空氣汙染物事業共224家，業別有塗裝、金屬鑄造、電鍍業等。環保局表示，去年5月已函文告知業者，並在第1階段實施前辦理2場法規宣導會，讓業者更了解新法規內容。今年7月1日起也依新法規要求業者自主檢測目前狀況，多數業者已重新檢視廠內有害空氣汙染物的排放狀況。