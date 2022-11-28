有亮點！將軍廣山滯洪池 耶誕靴造型意外吸睛

台南市將軍區廣山滯洪池，從空拍圖看有如耶誕老人穿的靴子，意外的耶誕靴造型吸睛，吸引遊客慕名而來，意外多了話題。

將軍廣山地勢低窪，數十年來水患不斷居民叫苦連天，2019年經台南市長黃偉哲指示水利局價購土地闢建，面積達1公頃，最大滯洪量可達1.8萬噸，是將軍區最大滯洪池。

水利局說，滯洪池造型並未經過事先設計，面積大小是根據對於當地所需滯洪量來規畫，等到完工驗收時空拍，才發現造型有如耶誕老人穿的靴子，也讓工作人員驚喜不已。

水利局長韓榮華表示，從空拍上來看廣山滯洪池，在靴子的鞋尖有一塊灰藍色的長方形「補丁」，其實是水利局特別為當地裝設的抽水站，每秒可抽取2噸的積水，提升當地社區防洪能力。

水利局說明，去(110)年8月9日凌晨3點，將軍區廣山社區受暴雨侵襲，3小時累積雨量超過120mm，根據原有排洪設施能力得8小時才能退水，但當天卻在3小時內就退水，早上8點時社區已無大礙，居民外出不受影響，可見廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用。