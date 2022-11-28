快訊

羅淑蕾點名2024國民黨「侯盧配」是最強組合 指朱立倫錯過時機全因這事

九合一敗選後現身！媒體問內閣是否改組？ 蘇貞昌這樣回應

護眼操能改善老花嗎？醫籲一類人最好避免：有可能扯破視網膜

有亮點！將軍廣山滯洪池 耶誕靴造型意外吸睛

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市將軍區廣山滯洪池，耶誕靴造型吸睛，讓外界驚喜不已。圖 ／台南市政府水利局提供
台南市將軍區廣山滯洪池，耶誕靴造型吸睛，讓外界驚喜不已。圖 ／台南市政府水利局提供

台南市將軍區廣山滯洪池，從空拍圖看有如耶誕老人穿的靴子，意外的耶誕靴造型吸睛，吸引遊客慕名而來，意外多了話題。

將軍廣山地勢低窪，數十年來水患不斷居民叫苦連天，2019年經台南市長黃偉哲指示水利局價購土地闢建，面積達1公頃，最大滯洪量可達1.8萬噸，是將軍區最大滯洪池。

水利局說，滯洪池造型並未經過事先設計，面積大小是根據對於當地所需滯洪量來規畫，等到完工驗收時空拍，才發現造型有如耶誕老人穿的靴子，也讓工作人員驚喜不已。

水利局長韓榮華表示，從空拍上來看廣山滯洪池，在靴子的鞋尖有一塊灰藍色的長方形「補丁」，其實是水利局特別為當地裝設的抽水站，每秒可抽取2噸的積水，提升當地社區防洪能力。

水利局說明，去(110)年8月9日凌晨3點，將軍區廣山社區受暴雨侵襲，3小時累積雨量超過120mm，根據原有排洪設施能力得8小時才能退水，但當天卻在3小時內就退水，早上8點時社區已無大礙，居民外出不受影響，可見廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用。

水利局表示，滯洪池通常設置在地勢低漥地區，在旱季時可當社區的蓄水池或公園綠地，雨季來臨就吸納流向社區的積水，降低大雨對社區生命財產危害，目前南市共有57座滯洪池，累計總滯洪量約1千萬噸，近年完成的將軍區廣山滯洪池、永康區西灣里滯洪池、安定區港口滯洪池，都大幅改善當地積水狀況。

台南將軍廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用，大大降低當地水患。圖 ／台南市政府水利局提供
台南將軍廣山滯洪池和抽水機發揮巨大作用，大大降低當地水患。圖 ／台南市政府水利局提供

滯洪池 水利局 台南

延伸閱讀

台南出現超巨大聖誕靴？將軍廣山滯洪池意外造型很吸睛

中壢運動公園滯洪池「流標再加預算」 議員狠酸：新獲利手法？

桃園東門溪整治40億元 滯洪池停工已半年？水務局說明

台南永康滯洪池驚現兩具浮屍 男子手腳遭捆綁

相關新聞

爭台南議長 郭信良未表態 邱莉莉拚整合

台南市議員選舉民進黨差1席就過半，正副議長選舉受矚目。退出民進黨的議長郭信良對是否參選，表示還在規畫；國民黨市長落選人謝...

台南約17萬輛汽機車未保強制險 30日擴大舉發最高罰32K

台南市約有17萬輛汽機車未投保強制險，市府交通局指出，未投保汽機車強制險的車輛，從11月30日起若因駕駛人發生交通違規事...

有害空氣汙染物排放新標準 台南環保追追追！

環保署新公告「固定汙染源有害空氣汙染物排放標準」，今年7月1日起第1階段上路，台南市環保局今天表示，至上月底已執行22家...

有亮點！將軍廣山滯洪池 耶誕靴造型意外吸睛

台南市將軍區廣山滯洪池，從空拍圖看有如耶誕老人穿的靴子，意外的耶誕靴造型吸睛，吸引遊客慕名而來，意外多了話題。

南市拆除6千多件競選廣告 竹桿旗幟最搶手人人要

九合一選舉結束，台南市環保局26日下午4時投票截止後，各清潔區隊立即派員全面巡檢，拆除競選專區及大街小巷的競選旗幟及廣告...

驚險連任 黃偉哲：小內閣變動不大

民進黨台南市長黃偉哲以4%差距驚險連任，昨天謝票時指出，會再把政績做好，未來市府的小內閣人事，不會大幅調整；謝龍介也展開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。