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南市拆除6千多件競選廣告 竹桿旗幟最搶手人人要

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局在選後加強清除選舉廣告物，已拆除6千多件。圖／南市環保局提供
台南市環保局在選後加強清除選舉廣告物，已拆除6千多件。圖／南市環保局提供

九合一選舉結束，台南市環保局26日下午4時投票截止後，各清潔區隊立即派員全面巡檢，拆除競選專區及大街小巷的競選旗幟及廣告布條，到昨天已超過6000件，另牆面帆布廣告物也要求候選人1周內拆除，否則告發，將處1200元罰鍰。

南市環保局表示，道路旁的競選旗幟與廣告布條幾乎已拆除，但巷子內還是有廣告物未拆，特別針對選舉激烈的地區，加強巷道巡查。其中有候選人在選前廣貼珍珠板選舉廣告，清潔隊員抱怨拆不勝拆，希望少用這類選舉廣告物。

有趣的是，多數竹製選舉旗幟，在清潔隊員還沒清除前，早就被拿走或收走，環保局說，因旗幟使用的竹桿可賣錢，而且可運用在生活上，特別是園藝方面，大家搶著要。

多數候選人都有設選舉廣告物，但也有候選人不設廣告物，仍當選。有清潔隊員認為，選舉形式在改變，候選人在選舉時也應該多點環保思維，不一定要懸掛很多布條、旗幟才能當選，透過網路等方式，同樣可達到宣傳效果，以減少垃圾。

環保局指出，民眾若發現未拆除的選舉物品，可撥打環保局0800-066666或打電話告知當地清潔隊，既還給市民乾淨環境，也避免支持者選後衝突。

九合一選舉 廣告

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