提升科技救災 台南市消防人員獲贈百萬水下機器人

溺水搜救也朝向科技化救災，國際獅子會300-D1區第九專區與小北百貨，今天捐贈由雷虎科技公司研發海龍號八軸水下載具（水下機器人），價值約100多萬元，給台南市消防局第六大隊，將可和潛水及救生人員搭配加入溺水搜救行列，更安全快速的執行任務。

台南市消防局今天傍晚5點，在安南區小北百貨總部，舉行國際獅子會300-D1區第九專區與與小北百貨捐贈消防局第六大隊水下機器人儀式，由與小北百貨監察長黃義弘代表出席，台南市長黃偉哲受贈並頒發感謝獎牌及感謝狀，感謝國際獅子會300-D1區第九專區小北百貨與的善行義舉。

消防局第六大隊轄區含括安平區、安南區危險水域、魚塭及運河等水域，因此救溺、打撈案件數不勝數。為了解決消防人員執行潛水搜索的困境，例如水下視線不佳，消防人員容易迷航；冬天氣候寒冷，消防人員容易失溫；長時間打撈作業，消防人力輪替吃緊等問題。

消防局局長李明峯表示，透過科技輔助救溺搜索，不僅可在水下進行各式高難度的動作如 360 度旋轉及自轉，尤其搭配水下掃描聲納，搜救人員可透過即時影像於水下執行各式高難度及複雜工作，並利用即時水下影像，成為搜救人員決策判斷依據，直接降低潛水人員的生命危險、縮短搜救時程。