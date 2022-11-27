頭戴大安全帽連7天謝票 王宣貿將設嘉南服務平台

在台南市市議員第一選區高票當選的民進黨籍新人王宣貿，今起展開謝票行程，外號「安全帽」的他，更頭戴著大型安全帽登上車，帶領騎著機車的團隊沿途感謝選民們支持，讓新人的他有機會能進市議會為民喉舌。

王宣貿表示，這次民進黨選戰不如預期，黨內已開始檢討，總統蔡英文也指示大家應該虛心檢討，為感謝大新營地區選民支持，選舉團隊將展開為期一周謝票之旅，也將謙卑傾聽民意，讓民眾對民進黨恢復信心。

王宣貿說，這次能順利當選，很感謝鄉親願給返鄉青年一次機會，他從去年10月回到新營參加黨內初選，當時沒認識多少人，戰戰兢兢投入，遇到許多鄉親為他加油打氣，還說「安全帽！你一定要拚下去，我們一定支持你到底」，全是鄉親滿滿的愛，讓他十分感動。

王宣貿表示，深深體會大新營地區鄉親很想「改變」，尤其這幾年大新營地區一直邊緣化，人口不斷流失，工作機會減少，選民希望民代能為大新營帶來更多活力和機會，這次選舉才會大力支持新人，未來自己一定秉持初衷，爭取更多機會和地方建設。