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台南胡麻季 善化農會胡麻產品打85折

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南胡麻季農業產業文化今在善化農會揭開序幕，市長黃偉哲（中）到場，推薦鄉親選購優質國產胡麻油等系列商品。圖 ／台南市政府提供
台南胡麻季農業產業文化今在善化農會揭開序幕，市長黃偉哲（中）到場，推薦鄉親選購優質國產胡麻油等系列商品。圖 ／台南市政府提供

2022台南胡麻季農業產業文化活動，今在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲出席說，台南飄散著胡麻香氣，此刻也是冬令進補好時機，推薦鄉親們選購優質國產胡麻油等系列商品。

善化區農會於今日推出胡麻產品85折優惠，活動現場免費提供以今年新開發產品所料理製作的「麻油肉燥炒蛋麵」及「麻油燒酒豬腳湯」供民眾品嘗。

活動現場也規劃胡麻榨油DIY，民眾可手做體驗麻油製作過程，完成後可帶回家靜置沉澱後即可入菜，品嘗健康天然的純粹胡麻香氣。另外，現場還有棉花糖DIY及農特產品展售市集。

市府農業局長李建裕指出，台南為全台胡麻最大產區，種植面積約1491公頃，善化約153公頃，善化區農會歷年來與農民契作、收購胡麻，開發多元系列農特產品，今年以「醇善」為胡麻系列產品命名，重新設計、包裝產品，並推出醇善薑麻油拌麵及醇善芝麻拌麵2種口味新產品，麵體較Q彈，醬汁配方也重新調味。

黃偉哲表示，胡麻是台灣很重要農作物，台南也是全台灣最大產地，台南主要胡麻產區善化、西港、安定及佳里，胡麻是很好健康食品，除麻油，胡麻製品也很非常多元，不只冬天才吃胡麻，平常也可以多吃胡麻製品，如包括芝麻粉、芝麻麵等等，歡迎大家來台南善化、西港、安定及佳里，品嘗最棒胡麻料理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南胡麻季農業產業文化今在善化農會揭開序幕。圖 ／台南市政府提供
台南胡麻季農業產業文化今在善化農會揭開序幕。圖 ／台南市政府提供

台南 農會 黃偉哲

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