未能為藍營搶下第3席南市議員 媒體人姚正玉今謝票

代表藍營投入台南市議員第一選區選舉落敗的媒體人姚正玉今早謝票，她表示，尊重選民決定，沒能為國民黨在大新營拿下第三席，是個人努力不夠，深感遺憾。

中華日報執行副總編輯姚正玉，這次獲國民黨徵召匆促投入第一選區，爭取婦女保障名額挑戰民進黨現任議員沈家鳳，雖然敗北仍拿下近6000票、6.42%得票率，跌破不少人眼鏡，姚陣營打起精神，一早展開謝票。

姚正玉說，向所有關心國民黨及這段時間為她奔走拉票的好朋友、支持的鄉親致上最深的謝意，短短五個月，能獲得鄉親如此肯定已讓她受寵若驚、銘感五內。

她表示，也要特別向為黨無私奉獻的國民黨台南市黨部主委林進旺、銜命輔選心盡力的副主委陳章勳以及競選團隊、志工們，表達謝意和敬意。

姚正玉指出，民進黨在台南執政30年，需要更強有力的監督，大新營溪北地區在縣市合併後，也需要更有遠見、正義感民意代表，希望當選的議員們，都更加努力回應鄉親需求，她也會持續發揮媒體人本色關注政治、為民發聲。

她指出，作為國民黨黨員，已打過美好一戰，國民黨亟需新血加入、擺脫地方勢力才能突破。