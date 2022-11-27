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嘉義故宮南院第4屆馬拉松 今晨2300名跑者齊聚開跑

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供
2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供

2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加，今年完賽獎牌為人氣國寶「肉形石」，外型獨特吸睛；嘉義縣長翁章梁表示，南院二館國寶館將在民國115年底完工，未來將能吸引更多遊客前往南院旅遊。

今天由縣長翁章梁與國立故宮博物院副院長黃永泰一同鳴槍起跑，賽程分為全馬（42K）、半馬（21K）、挑戰（12K）及樂活（3K）4組；全馬跑者沿朴子溪自行車道，路上能賞阿勃勒、小葉欖仁及苦楝花，途經電視劇「用九柑仔店」的明星老屋「存德中藥房」，選手邊跑邊欣賞故宮南院周邊村落風光。

翁章梁表示，故宮南院的文化能量持續上升，南院二館國寶館將在115年底完工，未來將能吸引更多遊客前往南院旅遊，帶動嘉義觀光產業。

黃永泰指出，故宮馬拉松已舉辦四年，每年都吸引許多跑者參加，疫情趨緩，因此報名狀況踴躍，今年開放選手們前一日夜宿園區，方便選手儲備戰力，提升民眾參與度，另外提供多種故宮文創商品做為摸彩獎項，希望民眾跑得開心，帶文創好禮回家。

主辦單位台灣路跑賽會服務協會2019年邀請故宮南院結合518博物館日，辦理全球首場博物館馬拉松，選手們參與路跑活動之餘，也可免費入館參觀，是文化藝術與運動競賽跨域的合作。

2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供
2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供
2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供
2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供
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2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供
2022第四屆故宮南院馬拉松今晨在故宮南院北側園區慶典花園開跑，吸引2300名跑者報名參加。圖／嘉義縣政府提供

故宮南院 馬拉松 翁章梁

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