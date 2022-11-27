雲林議員綠少2席藍增3席 民眾黨搶下1席

這次雲林縣議員共43席，選舉結果，民進黨11席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席，無黨籍21席，仍居多數。現任雲林縣議長沈宗隆勝券在握，但新科議員蔡咏鍀不排除挑戰現任副議長蘇俊豪。

雲林縣議會第19屆縣議員，民進黨13席次，國民黨6席次，時代力量和台聯各1席次，無黨籍有22席次；第20屆選舉結果出爐，民進黨11席、國民黨9席、民眾黨及台聯各1席、無黨籍21席。

第19屆雲林縣議員選舉，藍綠提名保守，除現任議員力拚連任，有人退黨參選，也有人轉換跑道參選鄉鎮長，同時有鄉鎮長、民意代表、六輕包商角逐進入議事堂。

由於此次選舉無黨籍當選的議員以親藍居多，對國民黨籍的現任議長沈宗隆爭取連任相對有利，選前雲林政壇人士就認為沈宗隆只要選上議員，連任議長應沒問題，可說勝券在握。

至於副議長之爭，已有雲林縣新科議員、雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀和現任雲林縣副議長蘇俊豪表態。

蔡咏鍀長期擔任北港鎮民代表會主席，首次參選雲林縣議員及當選，他說，會努力爭取其他議員的支持；蘇俊豪則表示，蔡咏鍀是叔輩也有私交，此次變成競爭者並不會尷尬，兩人有默契來場君子之爭。

此次雲林縣議員選舉，民眾黨推派3人參選，僅第三選區的陳乙辰當選，民眾黨首度插旗成功，其未來在議會殿堂和地方的表現牽動民眾黨在雲林的發展。

民進黨雲林黨部主委林金忠指出，此次民進黨提名較為保守，雖然當選席次較上少，但仍會自組議會黨團繼續監督縣政府，為縣民謀福利，至於正副議長人選全由黨團決議，再送中央審核。

國民黨雲林黨部主委陳瑞雄強調，沒有實力不敢推出來參選，所以所有的縣議員代表一定的民意基礎，且會全力支持沈宗隆擔任議長，讓府會和諧，造福雲林縣民。