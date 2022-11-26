快訊

九合一快評／「下架民進黨」完勝「抗中保台」，民眾黨奪竹市改寫版圖

世足賽／波蘭「一哥」踢進生涯首球 2：0擊敗沙國

穿性感婚紗遊行、話題性十足田慎節 挺進嘉市議會

中央社／ 記者黃國芳嘉義市26日電
全名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市東區議員，晚間在臉書發表當選感言。圖／翻攝臉書粉專Molly翎熹
全名16字「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選嘉義市東區議員，晚間在臉書發表當選感言。圖／翻攝臉書粉專Molly翎熹

嘉義市議會第11屆市議員，應選23席次，選舉結果今天出爐，姓名最長女候選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」也當選，主打空戰，話題性十足，成功吸引年輕人網路票源。

嘉義市第1選區市議員當選名單中，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，有網紅小商人打空戰力挺，網路上的關注度及詢問度高，選戰後期與藝人雞排妹鄭家純合體造勢逛文化路夜市，「選前之夜」還與網紅正妹穿著性感的婚紗遊行，話題性十足，成功吸引年輕人網路票源。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」24日晚上與鄭家純前往嘉義市知名小吃林聰明沙鍋魚頭，2人穿爆乳裝向圍觀民眾拜票，並發放鑰匙圈。嘉義市長黃敏惠隨後也到場與2人用餐，介紹嘉義市美食。

嘉義市各項選舉的傳統「選前之夜」，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」昨天晚上特別與網紅正妹穿上婚紗，坐在馬車上發送鑰匙圈與鮮花，因穿著火辣，當時還吸引眾人圍觀。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」提出極具爭議性的政見，包含「廟口酬神脫衣舞無罪化，並且列為傳統保護文化」、「舉辦國際喝茶吃魚文化節，首屆稱田盛節」、「嘉義市性專區設立」、「滿18歲青年第一次成人禮，市政府補助紅包」，引發網友議論。

「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」除了外型亮麗吸睛外，在政見發表會上的15分鐘談話，很多網友大讚台風穩健、口條清晰，田慎節的人氣也跟著直線攀升。

嘉義 性專區 網紅

延伸閱讀

蔡其昌選前之夜神秘嘉賓登場 「雞排妹」鄭家純：台中4年來變化都是負面

鄭家純提告網友誹謗　對方竟遭通緝傻眼「第一次看到」

鄉民老婆就是狂！鄭家純主動提議「婚禮AA制」

新婚生活超甜蜜！鄭家純天天揪AKIRA共浴泡澡

相關新聞

嘉義縣鄉鎮市長開票結果／藍綠激戰朴子市長選舉 無黨吳品叡連任

嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，本屆藍營支持無黨籍吳品叡，挑戰民進黨提名候選人黃基全、無黨籍黃福卿勝選，成為最年輕女市長，...

嘉義縣鄉鎮市長開票結果／民雄鄉長選舉 國民黨林于玲成功翻轉綠地勝千票

嘉義縣大票倉民雄鄉長選舉，國民黨林于玲翻轉綠地成功拿下民雄，已領先1千多票，並自行宣布當選；林于玲表示，秉持以往積極服務...

嘉義縣鄉鎮市長開票結果／番路鄉長選舉 無黨籍藥師蕭博勝成功翻轉綠地

嘉義縣番路鄉長選戰，無黨籍藥師蕭博勝以約560票贏下選戰，翻轉綠營執政的番路鄉，支持者湧入競選總部祝賀；蕭博勝向支持者深...

雲林縣鄉鎮市長當選名單／結果出爐 9人連任成功

2022地方公職人員選舉，雲林縣20鄉鎮市長，斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈暉勛、虎尾鎮長丁學忠、大埤鄉長林森寳、崙背鄉長李...

嘉義縣鄉鎮市長當選名單／綠營多位候選人落選 「國嘉隊」挫敗

嘉義縣綠營多個鄉鎮市長候選人落選，「國嘉隊」挫敗；晚間開票結果，包括人口最多的民雄鄉、翁章梁故鄉義竹鄉、縣治太保市、朴子...

距離開票不到3小時 台南中午前投票率估近4成

九合一選舉及18歲公民權修憲複決投票今登場，距離開票僅剩不到3小時，台南今天上午天氣晴朗，不少投開票所一早即出現排隊人龍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。