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嘉義市議會龍頭爭霸 無黨籍近半成關鍵

中央社／ 嘉義市26日電

嘉義市議會第11屆市議員，應選23席次，選舉結果今天出爐，令人意外的是，現任議長莊豐安落選，爭奪議會龍頭，席次近半的無黨籍成為關鍵。

嘉義市議會第10屆市議員，有23席，國民黨占5席，民進黨4席，無黨籍13席、台聯黨1席。第11屆市議員應選23席，國民黨提名10席，民進黨提名9席，無黨籍參選有16席，選舉結果今天揭曉，國民黨6席，民進黨6席，無黨籍10席，時代力量1席。

嘉義市議員第1選區（東區）應選10席，有18人參選，競爭激烈，當選人為張榮藏（無）、陳家平（國）、傅大偉（國）、黃盈智（民）、郭定緯（國）、黃露慧（民）、張敏琪（國）、「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（無）、李奕德（無）、戴寧（無）10人。

東區市議員無黨籍的張榮藏，順利拚上10連霸；台聯黨的蔡永泉挑戰5連霸失利；民進黨的凌子楚也無法順利連任。

嘉義市議員選舉第2選區（西區）22人搶13席，當選人為李忠曆（無）、黃大祐（民）、黃敏修（民）、蘇澤峰（無）、王浩（時力）、林煒軒（民）、張秀華（國）、孫貫志（無）、陳姿妏（無）、黃思婷（無）、蔡文旭（民）、鄭光宏（國）、蔡坤叡（無）13人。

選舉結果，令人意外的是現任嘉義市議會議長莊豐安落選，地方人士分析，應是分票不均，自己的票源被分走了，反而造成落選頭。

莊豐安原本要與蘇澤峰繼續搭檔，莊豐安落選則直接影響正副議長的選舉，議員陳姿妏由丈夫、前議長林承勳強力輔助連任，傳言將與李忠曆搭檔挑戰正副議長。

爭奪嘉義市議會龍頭，無黨籍的席次過半，現任副議長蘇澤峰想要扶正爭取議長寶座，則要面對陳姿妏、李忠曆的挑戰，國民黨、民進黨市議員的動向，將影響最後結果。

正確選舉結果，以中央選舉委員會公告為準。

議員 嘉義 九合一選舉 嘉義市選舉

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