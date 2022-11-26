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雲林縣鄉鎮市長當選名單／結果出爐 9人連任成功

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

2022地方公職人員選舉，雲林縣20鄉鎮市長，斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈暉勛、虎尾鎮長丁學忠、大埤鄉長林森寳、崙背鄉長李泓儀、褒忠鄉長陳建名、元長鄉長李明明、水林鄉長許山埜、麥寮鄉長蔡長昆，9人連任成功。

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本屆縣議員廖秋萍轉戰西螺鎮長，前議員捲土重來參選東勢鄉長的張健福，台西鄉民代表會主席李文來轉戰鄉長，及四湖鄉農會總幹事吳勁葦轉戰鄉長，4人均順利當選。

當選名單：斗六市-林聖爵（現，國），斗南鎮-沈暉勛（現，無），虎尾鎮-丁學忠（現，無），西螺鎮-廖秋萍（民），土庫鎮-陳特凱（無），北港鎮-蕭美文（無），古坑鄉-林慧如（民），大埤鄉-林森寳（無），莿桐鄉-廖秋蓉（民），林內鄉-劉姿言（無），二崙鄉-鍾東榮，崙背鄉-李泓儀（民），東勢鄉-張健福（民），褒忠鄉-陳建名（現，民），台西鄉-李文來（無），元長鄉-李明明（現，民），口湖鄉-李龍飛（無），水林鄉-許山埜（現，民），麥寮鄉-蔡長昆（現，無），四湖鄉-吳勁葦（無）。

鄉長 議員 2022大選 雲林縣選舉

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