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嘉義縣鄉鎮市長當選名單／綠營多位候選人落選 「國嘉隊」挫敗

聯合報／ 記者魯永明呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣綠營多個鄉鎮市長候選人落選，「國嘉隊」挫敗；晚間開票結果，包括人口最多的民雄鄉、翁章梁故鄉義竹鄉、縣治太保市、朴子市，以及議長張明達故鄉番路鄉長候選人都落敗。

最大票倉民雄鄉長選舉，國民黨林于玲翻轉綠地成功拿下民雄，自行宣布當選；林于玲說，秉持積極服務精神，延續為民雄打拚，未來4年，「請大家好好監督我，好好鞭策我！」。

番路鄉長選戰，無黨籍藥師蕭博勝綠營候選人陳正昇，翻轉綠營執政番路鄉，支持者湧入競選總部祝賀；蕭博勝向支持者深深一鞠躬表示，感謝鄉親一路相挺，「我一定會讓番路越來越好！」。

翁章梁家鄉義竹鄉長選戰，藍綠對決，尋求連任的「國嘉隊」鄉長黃阿家，獲翁章梁、立委陳明文、蔡易餘支持，不敵國民黨立委兼黨縣黨部主委翁重鈞等藍營，以及無黨結合支持的博士候選人黃政傑落敗，黃政傑成為首位博士鄉長。

朴子市綠營執政逾20年，本屆藍營支持無黨籍吳品叡，挑戰民進黨提名候選人黃基全、無黨籍黃福卿勝選，成為最年輕女市長，綠營為光復朴子，提名年輕政治素人涂建軒，中央縣府地方連線絕地大反攻，挑戰吳品叡，選舉結果，吳品叡蟬聯，支持者歡呼慶祝；涂建軒晚間6點24分在競總宣布敗選，鞠躬感謝支持者支持。

縣治太保市長選戰，民進黨提名議員戴光宗參選，市公所秘書鄭淑分退黨參選，戴有縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘力挺；鄭接棒2任任期將屆滿、轉戰議員的市長黃榮利，獲公所農會系統支持，綠營內鬨，晚間選舉結果，鄭淑分當選，戴光宗宣布敗選，戴光宗、鄭淑分開票拉鋸，雙方支持者心情起伏緊張。

鄉長 翁章梁 2022大選 嘉義縣選舉

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