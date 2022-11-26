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嘉義縣鄉鎮市長開票結果／藍綠激戰朴子市長選舉 無黨吳品叡連任
嘉義縣朴子市綠營執政逾20年，本屆藍營支持無黨籍吳品叡，挑戰民進黨提名候選人黃基全、無黨籍黃福卿勝選，成為最年輕女市長，年底綠營為光復朴子，提名年輕政治素人涂建軒，中央縣府地方連線絕地大反攻，挑戰吳品叡，選舉結果，吳品叡蟬聯，支持者歡呼慶祝；涂建軒晚間6點24分在競總宣布敗選，鞠躬感謝支持者支持。
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吳品叡連任政見：延續任內基礎建設，完善排水系統，建構朴子都市計畫，全面提升宜居城市2.0。持續爭取經費提升公共設施。推動樂活藝文運動城市新風貌，提倡市民身心健康風氣。延續社福津貼補助。
強化老人福利政策建置關懷據點，推動銀髮族樂齡學習課程。提升幼兒教育質量，創造優質學習環境品質。整合文化資產結合產學合作。延續職能訓練中心輔導就業功能，協助青年返鄉創生。
藍營縣長候選人王育敏、立委翁重鈞、前縣長李雅景、議員李國勝等，與吳品叡連線，加上綠營「黃家班」支持，打敗綠營政治素人「國嘉隊」涂建軒，涂建軒獲縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘支持。
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