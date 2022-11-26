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射汽球結帳5200元 花園夜市決議攤商停業1個月

中央社／ 台南26日電

台南花園夜市發生消費者射氣球結帳費用高達5200元，引發熱議，台南市政府認定此攤商規則標示不清，限期改善；夜市管理委員會今天祭出停業1個月處分，如再犯將取消設攤權利。

一名消費者日前在臉書（facebook）「爆料公社」發文投訴，20日晚間在花園夜市射氣球攤消費，結帳時被要求給付新台幣5200元，最後花2600元脫身，事後才知這名攤商也在台南大東夜市、武聖夜市出沒，曾有人發文示警。

花園夜市是台南知名夜市，擁有500多個攤位，射氣球消費爭議不只在網路發酵，也驚動台南市政府相關局處，24日晚上趕往稽查發現，這名攤商在花園夜市擁有4攤射氣球攤位，遊戲規則卻標示不清，要求限期改善。

花園夜市管理委員會今天下午透過臉書（facebook）發出公告指出，此攤商因遊戲規則、收費標示不明，造成糾紛，經主管機關市政府市場處介入稽查確有其事，嚴重影響夜市形象。

管委會討論及聽取攤商說明後，決議此攤商停業1個月，時間從今天起到12月25日禁止設攤；日後如再發生類似情事，將依規定逕行取消設攤權利並收回權利卡。

台南市政府經濟發展局也已接到花園夜市管委會祭出停業1個月處分的通知；南市府消保官表示，攤商若限期未改善，將依消保法裁處罰鍰6萬元至150萬元，得按次裁罰。

夜市 台南 520

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