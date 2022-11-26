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倡議走路 台南台江志工手作山海圳山棕手杖 任君取
台南社大台江分校推動台灣山海圳國家綠道「義行者」走路運動，鼓勵大家做環境公民，結合南水局、和順國中、小台江流域學校，舉辦山棕手杖工作坊，由環教師洪素球指導，學習利用山粽的葉柄，製作手杖，未來將提供給愛好山海圳走路運動的朋友們使用。
台江分校表示。未來將放置在「大圳之路」的東西口烏山嶺水利古道兩端入口，以及「內海之路」的朝皇宮，如同愛心傘，推廣山海圳「義行者」走路運動。
另2022亞洲步道大會將於12月1日至5日在台灣舉辦，其中有加拿大、日本、美國等國際步道友人，將南下走讀體驗山海圳國家綠道，台江分校執行長吳茂成說，這些山棕手杖將提供給國際友人使用，歡迎大家一起來走讀「山海圳」台灣歷史文化之路。
大廟興學綠道志工吳清榮說，自己平常就種田，採集山棕的葉柄，得心應手，回到和順國中木工教室再裁切分成不同的長度，給不同身高的人使用，推動山海圳義行者走路運動，相當有意義，也是高興的事。
志工許榮欽指出，採集山棕的葉柄後，去葉子初步整理後，再到木工教室雕刻山海圳綠道及標誌，穿孔、釘鉚釘、加手環，方便使用者套在手上使用，看到自己做的手杖，能幫忙走山海圳綠道的朋友，很有意義。
山棕在台灣低海拔溪谷十分常見，台灣先民也運用山棕的粽毛製作掃帚、蓑衣，葉子也可以拿來蓋屋頂，葉柄十分堅韌，農家也會拿來做菜籬。
台江分校表示，台灣山海圳國家綠道「大圳之路」最重要的水利歷史現場、銜接烏山頭水庫與曾文水庫的「烏山嶺水利古道」，過去承載著許多水利工程師的故事，為了讓更多人能夠認識這條水利古道，推動山海圳義行者走路運動，提倡愛鄉護水、環保永續的觀念。
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