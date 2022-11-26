台南天氣晴朗 一早不到8點投票所前大排長龍

今天選舉投票日，由於台南地區天氣晴朗，今天上午不到8點就有選民在台南市中西區南門里活動中心投票所前排長龍等候投票，還有祖孫三代一起來投票，投票秩序和情形良好。

九合一選舉投票，從今天上午8點起至下午4點為止在各地投票所投票。位於台南市中西區南寧街的南門里活動中心投票所，不到8點多就有十多名選民拿著投票通知單，在投票所前排隊等候投票。