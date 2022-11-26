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出門投票囉！攜帶物品、領票注意事項一次看 4地雷小心別誤踩

台南天氣晴朗 一早不到8點投票所前大排長龍

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
投票日天氣晴朗，台南市中西區南門里活動中心投票所前，大批選民排長龍等候投票。記者黃宣翰／攝影
投票日天氣晴朗，台南市中西區南門里活動中心投票所前，大批選民排長龍等候投票。記者黃宣翰／攝影

今天選舉投票日，由於台南地區天氣晴朗，今天上午不到8點就有選民在台南市中西區南門里活動中心投票所前排長龍等候投票，還有祖孫三代一起來投票，投票秩序和情形良好。

九合一選舉投票，從今天上午8點起至下午4點為止在各地投票所投票。位於台南市中西區南寧街的南門里活動中心投票所，不到8點多就有十多名選民拿著投票通知單，在投票所前排隊等候投票。

選務人員說，選民請攜帶國民身分證、印章、投票通知單到開票所，並出示身分證讓工作人員檢查，確認後領取選票，接著在選舉人名冊上簽名或蓋章或按指印。選民進到圈選處投票，投票時必須使用現場的圈選工具，不可以蓋自己的印章，也不能按指印，將選票、公投票分別投入票匭，過程中不要讓其他人看到即投票完成。

今天投票日，上午還不到8點，就有選民在台南市中西區南門里活動中心投票所前，排長龍等候投票。記者黃宣翰／攝影
今天投票日，上午還不到8點，就有選民在台南市中西區南門里活動中心投票所前，排長龍等候投票。記者黃宣翰／攝影

投票 九合一選舉 台南 2022大選

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