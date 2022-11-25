台南榮民之家遷建估後年6月可搬 原東區用地這樣規畫

台南市府為落實「醫養合一」，提升榮家服務效益，推動遷建原位在東區的「台南榮譽國民之家」，新建榮家2棟建築分別位在永康區網寮北基地與東區平實營區R7基地，開工2年，目前總工程進度已達74%，預計明年下半年可完工啟用，提供榮家長者有一個充滿溫馨與人性尊嚴的養護環境，及具醫療照護便利性的環境。

黃偉哲今天前往新建榮家工地視察工程進度與品質，他表示，遷建的「台南榮譽國民之家」分為兩棟建築，平實營區基地新建「台南榮民之家」提供長照服務，另網寮北基地會建置「台南榮民健康服務園區」，提供有行動能力老者的安養服務，兩者均鄰近高雄榮總台南分院。啟用後，針對老化照顧之人身安全、健康維護、使用便利、居家氛圍等四大需求，可提供醫療保健長照整合的「醫養合一」的頤養環境。

工務局表示，平實營區R7基地新建「台南榮民之家」，規畫450床之長照、養護和失智中心，其中長照養護採用「簇群式照護單元」的方式配置，以便於照護者對於住民在生活起居的照料；失智中心採「團體家屋」的方式配置，可營造「家」的溫馨感。另網寮北基地建置的「台南榮民健康服務園區」為安養中心，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，也採用「簇群式聚落」模式配置，園區保留大片老樹，營造生態綠化和森林步道區，並規畫日間照顧中心及樂齡中心，開放給社區銀髮族資源共享，有如一個樂活小型社區。